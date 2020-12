Mikołaj na przedświątecznym bezrobociu. Gdzie dorobić przed Bożym Narodzeniem?

fot. Arpan Bhatia / Shutterstock

Okres przedświąteczny rokrocznie był okazją do zarobienia dodatkowych pieniędzy. Na chętnych czekały oferty śnieżynek, mikołajów, hostess czy ambasadorów. Pandemia zweryfikowała pracę tymczasową.

19 zł brutto za godzinę pracy lub netto – jeśli posiada się status studenta – czytamy w ogłoszeniach na portalu OLX w zakładce praca. Hojne oferty dotyczą prac w charakterze ambasadorów marek. Nieco lepiej wygląda obsługa stoiska rybnego – od około 20 do 21,50 zł brutto za godzinę pracy. Dla osób, które chcą podreparować budżet przed świętami, czeka również praca przy inwentaryzacjach – stawka nawet 50 zł za godzinę brutto, o ile zdecydujemy się na wyjazd do Niemiec.

Nie ma pracy dla mikołajów

Sprawdzając portale ogłoszeniowe na nieco ponad tydzień przed mikołajkami, spodziewam się wysypu ogłoszeń, w których pracodawcy szukają osób mających doświadczenie w pracy z dziećmi, mają własny strój i są pozytywnie nastawieni do wcielania się w swoją rolę – bycia świętym mikołajem. Jak się okazuje, takich ofert obecnie brakuje, co nie dziwi, biorąc pod uwagę przeniesienie pracowników z biur do domów oraz ogólne, epidemiczne nastroje i obawy o zakażenie koronawirusem.

Jeszcze w ubiegłym roku agencja pracy Randstad podawała stawki dla mikołajów, które zaczynały się od 100 zł za godzinę pracy, a w większych miastach od 200 do 300 zł. Zmieniały się one w ciągu miesiąca i w okolicy Bożego Narodzenia sięgały 500 zł. Obecnie agencje pośredniczące w zatrudnieniu mówią wprost: pracy dla mikołajów nie ma. „Na liście rekrutowanych są też pakujący prezenty, brakuje natomiast ofert dla promotorów marek, hostess, animatorów zabaw i wydarzeń mikołajkowych”, czytamy w raporcie przygotowanym przez Work Service.

Z kolei eksperci z Personnel Service zauważają, że pandemia wywróciła do góry nogami rynek świątecznych zawodów. Ofert będzie dużo mniej, ale również stawki nie są wystarczająco atrakcyjne.

– Nie odnotowaliśmy znaczących zmian w zakresie płac w zawodach świątecznych, natomiast szacujemy, że zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w tym okresie może spaść nawet o 50 proc. Mikołajów, śnieżynek i hostess może w ogóle zabraknąć. Jest to oczywiście konsekwencja czasowego zamknięcia sklepów, ograniczenia ruchu w galeriach handlowych czy zakazu organizacji imprez firmowych. Otwarcie galerii w sobotę 28 listopada niewiele zmieni, zwłaszcza że zachowany jest reżim sanitarny. Trudno sobie wyobrazić mikołaja w maseczce, do którego zresztą… nie wolno się zbliżyć. Oczywiście garstka miejsc pracy na tym stanowisku zostanie, ale posady obejmą nieliczne osoby – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Praca dorywcza przed świętami

– Tegoroczny okres przedświąteczny przynosi duże zmiany w zatrudnieniu do prac tymczasowych. Jest odzwierciedleniem zmienności sytuacji i dużej niepewności. Podczas gdy w niektórych branżach, np. w logistyce, sprzedaży internetowej czy produkcji, widać wręcz wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym, w innych sektorach możliwości znalezienia zajęcia są minimalne, by nie powiedzieć zerowe. Wynika to z obostrzeń związanych z pandemią – komentuje Iwona Szmitkowska, wiceprezes Work Service.

Mimo tak pesymistycznych nastrojów na rynku pracy związanych z drugą falą koronawirusa Work Service podaje, że na przestrzeni ostatnich tygodni wzrosło o 10 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w produkcji, dostawie i sprzedaży artykułów spożywczych.

Oferty pracy przed świętami Stanowisko Stawka godzinowa Obsługa stoiska rybnego 21,50 zł/h brutto Hostessa w punkcie RTV AGD 20 zł/h brutto Teleankieter 17 zł/h netto Magazynier 21 zł/h brutto Praca przy sprzedaży opłatków wigilijnych 17 zł/h brutto Pomoc przy lepieniu uszek 17 zł/h brutto Praca przy inwentaryzacji 23 zł/h brutto Źródło: przykłady ofert pracy z portalu OLX, stan na 27.11.2020 r.

Jak się okazuje, 10-proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowuje przede wszystkim branża logistyczna, która obsługuje centra handlowe, firmy odzieżowe czy branżę spożywczą.

Praca w logistyce

Agencja OTTO Workforce podkreśla, że druga fala epidemii i ograniczenia w tradycyjnym handlu spowodowały wzrost popytu na zakupy online. Obecnie trwają wzmożone rekrutacje, a agencje pośrednictwa szukają pracowników sortowni, kurierów, dostawców i operatorów wózków widłowych. Według szacunków, na jakie powołuje się OTTO Workforce, wartość rynku zakupów online w Polsce wyniesie w tym roku 100 mld zł, a nie 70 mld zł, jak podawano przed pandemią.

– W czasie pandemii sprzedaż online przyspieszyła, a szczyt zakupów w internecie właśnie się rozpoczął wraz z akcjami promocyjnymi w ramach tzw. Black Week. Mimo nietypowego roku zaczęła się już gorączka przedświątecznych przygotowań i lawinowy wzrost zapotrzebowania na dodatkowych pracowników. Potrzebni są przede wszystkim pracownicy w centrach logistycznych, magazynach, sortowniach, biurach oraz do pracy w terenie – komentuje Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

Z kolei eksperci Personnel Service mówią, że na przykład kurierzy w okresie świąt Bożego Narodzenia mogą zarobić od 17 do 65 zł netto za godzinę, a osoby zatrudnione przy sortowaniu paczek - 14 zł/h.

Jak co roku duże nabory ogłosili Amazon czy Poczta Polska. Pierwsza z wymienionych firm reklamowała zatrudnienie jako okazję do pracy w fabryce mikołaja. Według zapowiedzi z października Amazon chciał zatrudnić w Polsce na okres przedświąteczny 10 tys. pracowników sezonowych do obsługi zamówień w centrach logistycznych. Z kolei Poczta Polska podała, że zatrudniła już ponad 1000 osób do obsługi świątecznego szczytu i zamierza dalej rekrutować.