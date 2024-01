Mieszkaniówka w kryzysie. Nowe budowy deweloperów nie chcą nadążyć za popytem

Niespełna 115 tys. mieszkań zaczęli budować deweloperzy w 2023 r. To najniższy wynik od sześciu lat. Najmniej od czterech lat było z kolei mieszkań oddawanych do użytku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wszystko to działo się na tle rozgrzanego rządowymi dopłatami popytu na mieszkania.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

Na koniec 2023 r. w budowie pozostawało 801,8 tys. lokali mieszkalnych – o 31,2 tys. mniej niż rok wcześniej. W całym 2023 r. w Polsce przybyło 189 093 nowych budów, przy czym deweloperzy ruszyli z pracami przy budowie 114 526 mieszkań, a inwestorzy indywidualni zaczęli w tym czasie budować 69 607 domów jednorodzinnych.

W przypadku deweloperów był to najniższy wynik od sześciu lat. Choć względem kiepskiego 2022 r. zanotowano spadek jedynie o 0,7 proc., to w relacji do rekordowego 2021 r. było ich o ponad 31 proc. mniej.

Liczba nowych budów, za którymi stali inwestorzy indywidualni była z kolei najniższa od co najmniej dekady, czyli 2013 r., odkąd GUS zbiera dokładne informacje na ten temat.

Dane GUS pokazują więc jednoznacznie, że zainteresowanie Polaków domami jednorodzinnymi, rozpalone wybuchem pandemii COVID-19, ostatecznie wygasło.

Mieszkania i domy oddane do użytku

Nie najlepiej wyglądają także statystyki związane z lokalami oddawanymi do użytku, choć w tym przypadku spadki są mniej znaczące. W 2023 r. w Polsce deweloperzy przekazali w użytkowanie 136 539 mieszkań – o 5,2 proc. mniej niż w 2022 r. i jednocześnie najmniej od czterech lat. W poprzednich trzech latach za każdym razem liczba lokali oddawanych do użytku i przeznaczonych na sprzedaż przekraczała 140 tys.

Inwestorzy indywidualni zapisali po swojej stronie 79 558 domów jednorodzinnych oddanych do użytku – o 2,8 proc. mniej niż w 2022 r. Był to najniższy wynik od 2020 r., a więc od rozpoczęcia zapoczątkowanego wybuchem pandemii COVID-19 boomu na budownictwo jednorodzinne.

Pozwolenia na budowy

W 2023 r. polskie urzędy wydały także 241 097 pozwoleń na budowę lokali mieszkalnych – o 19,1 proc. mniej niż rok wcześniej.

Deweloperzy uzyskali w urzędach pozwolenia uprawniające do budowy 161 772 mieszkań (-20,6 proc. r/r), z kolei inwestorzy indywidualni na podstawie zdobytych dokumentów będą mogli wybudować 72 460 domów (-19 proc. r/r).

Podaż nie nadąża za popytem

Po marazmie obserwowanym na rynku sprzedaży mieszkań w 2022 r. oraz pierwszej połowie 2023 r., uruchomienie rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych „Bezpieczny kredyt 2 proc.” przyniosło ożywienie. W ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2023 r. banki udzieliły 145,3 tys. kredytów mieszkaniowych - o 14,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Jeszcze wyraźniej wzrosła liczba wniosków o kredyty mieszkaniowe. W 2023 r. Polacy aplikowali o hipotekę 366,24 tys. razy. Wystrzał popytu nastąpił w lipcu. Drugie półrocze 2023 r. odpowiadało bowiem za ponad 67 proc. wszystkich wniosków kredytowych złożonych w ubiegłym roku.

Rekordowy pod tym względem był grudzień, gdy do banków wpłynęło 46,34 tys. wniosków - o 277 proc., a nominalnie o ponad 34 tys. więcej niż w ostatnim miesiącu 2022 r.