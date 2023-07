Mieszkaniówka w dołku. Najmniej nowych budów od siedmiu lat

Jedynie niespełna 48 tys. nowych mieszkań rozpoczęli budować deweloperzy w pierwszym półroczu 2023 r. – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To najniższy wynik od siedmiu lat. Jeszcze gorzej spisali się inwestorzy indywidualni, którzy rozpoczęli najmniej nowych budów od dekady.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

W czerwcu 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budować 8871 mieszkań i choć był to wynik o 2 proc. wyższy od majowego, to względem zarówno czerwca 2022 r. jak i czerwca 2021 r. zanotowano spadek o ponad 40 proc. Rozpoczętych budów było także mniej niż w czerwcu 2020 r., a więc na początku pandemii COVID-19 (-4,8 proc.). Był to zarazem najgorszy czerwiec od ośmiu lat.

Czerwiec wypadł mizernie także w przypadku inwestorów indywidualnych, który ruszyli z budową 6766 domów (-8,7 proc. m/m i -15,7 proc. r/r).

Łącznie w czerwcu w Polsce rozpoczęto prace przy budowie 16 140 lokali mieszkalnych, co było najniższym wynikiem od czerwca 2014 r.

Biorąc pod uwagę I poł. 2023 r. deweloperzy rozpoczęli budować 47 956 mieszkań – o 33 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. i jednocześnie najmniej od 2016 r. Inwestorzy indywidualni ruszyli z pracami przy budowie 35 576 domów (-23,3 proc. r/r). W ich przypadku było to najsłabsze pierwsze półrocze co najmniej od 2013 r., a więc od momentu, kiedy GUS zaczął zbierać szczegółowe dane na ten temat.

Zgodnie z szacunkami GUS, na koniec 2023 r. w budowie pozostawało 806,8 tys. lokali mieszkalnych – o 8,5 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2022 r.

Pozwolenia na budowę mieszkań i domów

Nieco lepiej wygląda statystyka pozwoleń na budowę. W czerwcu deweloperzy uzyskali 13 439 takich dokumentów (+19,3 proc. m/m i -48,2 proc. r/r). W przypadku relacji rocznej mamy jednak do czynienia z efektem wysokiej bazy, bowiem czerwiec 2022 r. był pod tym względem najlepszym miesiącem w historii pomiarów.

Inwestorzy indywidualni zakończyli czerwiec z 6678 pozwoleniami na budowę domów, co oznaczało utrzymanie poziomu z maja (+0,6 proc. m/m) oraz jednocześnie obniżkę o 21,6 proc. względem czerwca 2022 r.

W I poł. 2023 r. polskie urzędy wydały 108 131 pozwoleń na budowę i choć to kolejny rok z rzędu, w którym pierwsze półrocze przyniosło więcej niż 100 tys. pozwoleń, to był to jednocześnie najsłabszy wynik od siedmiu lat.

Deweloperzy otrzymali w tym czasie pozwolenia uprawniające do budowy 73 231 mieszkań – o 37,4 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. i także nieznacznie mniej (-0,8 proc.) niż w naznaczonej wybuchem pandemii COVID-19 pierwszej połowie 2020 r.

Inwestorzy indywidualni na podstawie pozwoleń uzyskanych w I poł. 2023 r. będą mogli rozpocząć 34 900 budów (-31,5 proc. r/r). Podobnie jak w przypadku rozpoczętych budów był to najniższy zanotowany wynik, odkąd GUS zaczął zbierać dokładne dane, a co najmniej od 2013 r.

Mieszkania i domy oddane do użytku

Zgoła odmiennie przedstawiają się dane dotyczące mieszkań oddanych do użytku, choć wpływ na to mają budowy rozpoczęte podczas boomu budowlanego lat poprzednich.

W czerwcu deweloperzy oddali do użytku 13 282 mieszkań (+35 proc. m/m i +18,7 proc. r/r). Był to zarazem najlepszy czerwiec w dziesięcioletniej historii danych GUS.

Czerwiec wypadł zdecydowanie gorzej po stronie inwestorów indywidualnych, którzy oddali do użytku jedynie 4573 domy – o 39,6 proc. mniej niż w maju oraz o ok. 33 proc. mniej niż w czerwcu 2022 r. i 2021 r.

Wracając do deweloperów, za nimi także najlepsze pierwsze półrocze pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. GUS naliczył 63 773 lokale, które zostały oddane do użytku – o 2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Dobre poprzednie miesiące sprawiły, że najlepsze pierwsze półrocze także za inwestorami indywidualnymi, którzy oddali do użytku 45 843 domy – o 1,4 proc. więcej niż w najlepszym dotychczas pierwszym półroczu 2022 r.