Mieszkaniówka przyspieszyła na finiszu 2020 r. i wyszła na plus

Ostatni miesiąc 2020 r. przyniósł dwa rekordy w mieszkaniówce, które pozwoliły zakończyć rok na plusie. W grudniu przybyło najwięcej w historii mieszkań oddanych do użytku oraz pozwoleń na budowę – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wysyp tych ostatnich związany był jednak z nowymi, restrykcyjnymi normami energetycznymi, które weszły w życie w styczniu 2021 r.

Deweloperom w całym 2020 r. nie udało się jednak poprawić osiągniętej w 2019 r. rekordowej liczby rozpoczętych budów.

Mieszkania oddane do użytku

W grudniu 2020 r. w Polsce oddano do użytku 25 537 mieszkań, co było najwyższym wynikiem w historii. W relacji do listopad 2020 r. oddanych mieszkań zanotowano o 30,4 proc. więcej, z kolei względem grudnia 2020 r. było ich o 15,7 proc. więcej.

Udany grudzień pozwolił zakończyć rok na plusie. W całym 2020 r. w Polsce oddano do użytku 221 978 mieszkań – o 7 proc. więcej niż w 2019 r. Wyżej nad kreską znaleźli się deweloperzy, którzy w 2020 r. oddali do użytku 143 770 mieszkań (+9,4 proc. r/r). W tym samym czasie do użytku zostało oddane 74 140 domów jednorodzinnych (+7,1 proc. r/r).

Kondycja sektora mieszkaniowego w 2020 r. Rodzaj budownictwa Mieszkania oddane do użytku Zmiana r/r [w proc.] Pozwolenia wydane na budowę Zmiana r/r [w proc.] Rozpoczęte budowy Zmiana r/r [w proc.] Ogółem 221 978 +7,0 275 938 +2,8 223 842 -5,7 Deweloperzy 143 770 +9,4 171 591 +2,5 130 208 -8,3 Indywidualne 74 140 +7,1 101 591 +5,0 90 309 0,0 Spółdzielcze 1498 -31,9 1171 -14,1 1638 -20,4 Komunalne 1035 -43,7 714 -54,0 365 -72,9 Społeczne czynszowe 1508 -38,9 847 -19,8 1163 -23,2 Zakładowe 27 -90,8 24 -93,8 159 Ponad 6-krotnie więcej Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Spośród pozostałych form budownictwa, największą liczbę stanowiły oddane do użytku mieszkania społeczne czynszowe (1508 lokali i -38,9 proc. r/r), spółdzielcze (1498 lokali i -31,9 proc. r/r), komunalne (1035 lokali i -43,7 proc. r/r) oraz zakładowe (27 lokali i -90,8 proc. r/r).

Wydane pozwolenia na budowę

Grudzień przyniósł mieszkaniówce również rekord liczby otrzymanych pozwoleń na budowę mieszkań. Urzędy wydały 34 589 takie dokumenty, co było wynikiem o 56,1 proc. wyższym względem listopada i o 72,1 proc. wyższym w relacji do grudnia 2020 r.

Po raz pierwszy w historii liczba wydanych pozwoleń w ciągu miesiąca przekroczyła 30 tys. Taki ich wysyp ma związek m.in. z nowymi, zaostrzonymi normami energetycznymi podczas budowy mieszkań i domów jednorodzinnych. Od stycznia 2021 r. wszystkie nowobudowane lokale mieszkalne muszą charakteryzować się zerowym bilansie energetycznym.

W grudniu aktywniejsi w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę mieszkań byli deweloperzy (25 259 i +93,8 proc. r/r). Inwestorzy indywidualni otrzymali w tym czasie pozwolenia na budowę 9216 domów (+40,9 proc. r/r).

Choć od stycznia do listopada, branża mieszkaniowa otrzymała mniej pozwoleń na budowę mieszkań niż w analogicznym okresie 2019 r., rekordowy wynik osiągnięty w grudniu pozwolił znaleźć się ponad kreską. W całym 2020 r. polskie urzędy wydały 275 938 tego typu pozwoleń, co było wynikiem o 2,8 proc. wyższym niż w 2019 r., przy czym deweloperzy otrzymali pozwolenia uprawniające do budowy 171 591 lokali mieszkalnych, z kolei inwestorzy indywidualni otrzymali zgody na budowę 101 591 domów jednorodzinnych.

Rozpoczęte budowy mieszkań i domów

W grudniu zarówno deweloperzy jak i inwestorzy prywatni rozpoczęli budowę 17 109 lokali mieszkalnych. Ostatni miesiąc roku, podobnie jak wszystkie poprzednie lata, przyniósł sezonowy spadek liczby rozpoczynanych inwestycji. Względem listopada było ich o 13,5 proc. mniej, jednak w relacji do grudnia 2019 r. zanotowano wzrost o 7,9 proc.

Wzrost liczby rozpoczętych budów względem grudnia 2020 r. wygenerowali zwłaszcza inwestorzy prywatni (5131 domów i +30,8 proc. r/r). Deweloperzy zakończyli grudzień na niewielkim plusie (11 820 mieszkań i +1,8 proc. r/r).

W całym 2020 r. rozpoczęto jednak mniej budów niż w 2019 r. Prace ruszyły przy budowie 223 942 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 5,7 proc. gorszym od osiągniętego przez mieszkaniówkę w 2019 r.

Rok na minusie zakończyli przede wszystkim deweloperzy, którzy rozpoczęli budowę 130 208 mieszkań (-8,3 proc. r/r). Liczba domów jednorodzinnych, których budowę rozpoczęto w 2020 r. (90 309) była niemal identyczna jak w roku 2019 r.