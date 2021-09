Mieszkaniówka na półmetku. Takie mieszkania i domy buduje się w Polsce

fot. Ewa Studio / /

Pierwsza połowa 2021 r. przyniosła nieznaczny wzrost średniej powierzchni domów jednorodzinnych oddawanych do użytku w Polsce – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Od czterech lat niemal na tym samym poziomie utrzymuje się średnia wielkość mieszkania oddawanych w budynkach wielorodzinnych. Wciąż to ok. 53 mkw.

Domy i mieszkania nieznacznie urosły

Średnia powierzchnia domu jednorodzinnego oddanego do użytku w pierwszej połowie 2021 r. wyniosła 134 mkw. – o 1,2 mkw. więcej niż w całym 2020 r. To zmiana tendencji notowanej w ostatnich trzech latach, gdy domy jednorodzinne budowane w Polsce systematycznie malały. Wciąż jednak to o blisko 12 mkw. mniej niż przed dziesięcioma laty.

Jak wynika z danych GUS, domy jednorodzinne, które będą oddawane do użytku w kolejnych latach, mogą być jednak znowu mniejsze. Z wydanych pozwoleń na budowę wynika bowiem, że wnioskujący o nie planują budować domy o średniej powierzchni 131,7 mkw. Byłby to najniższy wynik w ciągu ostatnich piętnastu lat.

Ponad 10 mkw. mniej niż przed dekadą

W pierwszej połowie 2021 r. nieznacznie, o 0,1 mkw. względem 2020 r. wzrosła średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku w budynkach wielorodzinnych. Przeciętne mieszkanie miało 52,7 mkw. Od trzech lat powierzchnia jest niemal identyczna i oscyluje wokół 53 mkw. Podobnie jak w przypadku domów jednorodzinnych, tak i nowe mieszkania w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacząco się skurczyły. Jeszcze w 2011 r. średnia powierzchnia przekraczała 64 mkw.

Na tym polu wyróżniają się mieszkania oddawane do użytku przez deweloperów. Ich średnia powierzchnia w I poł. 2021 r. wyniosła 63,2 mkw. i była o 3,3 mkw. większa niż w przypadku mieszkań oddanych do użytku w całym 2020 r. Wpływ na to mogło mieć m.in. większe zainteresowanie deweloperów budową domów jednorodzinnych przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.

Nowe mieszkania i domy oddawane do użytku przez deweloperów są nie tylko większe, ale w relacji do analogicznego okresu 2020 r. było ich mniej. W I poł. 2021 r. oddano ich bowiem nieco ponad 60,5 tys. (-3,3 proc. r/r). W tym samym czasie inwestorzy indywidualni oddali do użytku 42,5 tys. domów – o 30 proc. więcej niż przed rokiem.

Wielka płyta wciąż żywa i powstaje najszybciej

Biorąc pod uwagę technologię wzniesienia budynków, najmniejsze lokale powstawały w blokach budowanych w oparciu o technologię wielkopłytową. W I poł. 2021 r. miały one średnio 49,4 mkw. Budynki z wielkiej płyty wznoszono jednak najszybciej – średnio w 19 miesięcy.

Biorąc pod uwagę wszystkie technologie, budowa mieszkań w budynkach wielorodzinnych trwała średnio niespełna dwa lata (23,5 miesiąca), podczas gdy domy jednorodzinne wznoszono średnio ponad cztery lata (48,8 miesiąca).

Rosnąca liczba domów jednorodzinnych wpłynęła z kolei na przeciętną wielkość lokalu mieszkalnego oddanego do użytku w I poł. 2021 r., która wyniosła 95 mkw. W analogicznym okresie ubiegłego roku były one średnio o 6 mkw. mniejsze.

Co dziewiąty lokal bez dostępu do wodociągu, co czwarty bez kanalizacji

Wyższy niż przed rokiem udział domów jednorodzinnych wśród wszystkich oddanych do użytku mieszkań sprawił, że nieznacznie obniżyło się wyposażenie lokali mieszkalnych w niektóre media. Dla przykładu, 91,6 proc. lokali mieszkalnych oddanych do użytku w I poł. 2021 r. było podłączonych do wodociągów (przed rokiem 92,1 proc.), 77,6 proc. mieszkań posiadało dostęp do kanalizacji (przed rokiem 81,3 proc.), 33,6 proc. mieszkań było zaopatrzonych w ciepłą wodę z elektrociepłowni, ciepłowni lub kotłowni osiedlowej (przed rokiem 39,7 proc.), natomiast 34,1 proc. lokali mieszkalnych miało dostęp do centralnej sieci grzewczej (przed rokiem 39,8 proc.).

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrósł natomiast dsetek nowych domów i mieszkań wyposażanych w kotły lub piece na paliwo stałe. Takie urządzenie grzewcze posiadało 17,4 proc. lokali oddanych do użytku w I poł. 2021 r. Przed rokiem było to 16,7 proc. spośród wszystkich oddanych do użytku domów i mieszkań.

Tradycyjnie najwięcej nowych mieszkań wybudowano w woj. mazowieckim – niemal co piąte (18,1 proc.). Co dziewiąty lokal oddany do użytku w I poł. 2021 r. powstał w woj. dolnośląskim (11,3 proc.) oraz wielkopolskim (11,2 proc.). Również na Dolnym Śląsku zanotowano najwyższy wskaźnik nasilenia budownictwa mieszkaniowego, który wyraża się liczbą mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców. W I poł. 2021 r. na 1 tys. Dolnoślązaków przypadały cztery oddane do użytku lokale mieszkalne. Dla porównania, w woj. warmińsko-mazurskim współczynnik wyniósł 1,9, w woj. śląskim 1,8, a najniższy odnotowano w woj. opolskim (1,6).