Mieszkaniowe wtopy gwiazd. "Nawiedzona" posiadłość Robbiego Williamsa sprzedana

Posiadłość muzyka Robbiego Williamsa z domem z siedmioma sypialniami, krytym basenem, hangarem dla helikopterów i duchami "poszła" za 6,75 mln funtów. To o 1,35 mln funtów mniej niż piosenkarz zapłacił w 2009 roku. Jest to o tyle zaskakujące, że w tym czasie ceny wzrosły o 65 proc.

Odrestaurowana willa z XVII wieku położona jest na 71-hektarowej posiadłości w Wiltshire. Zawiera szereg dodatkowych zalet, tj. domek dla gości, boisko piłkarskie, kort tenisowy, dwa niezależne mieszkania dla pracowników. Dom trzy razy trafiał na rynek nieruchomości, ale za każdym razem brakowało chętnych. I choć pośrednicy zachęcali gwiazdora do obniżenia ceny, ten nie chciał się na to zgodzić. Po 12 latach ustąpił i... doczekał się finalizacji transakcji.

Dom został pierwotnie zbudowany jako gigantyczna stajnia dla koni należących do osób z pobliskiego wiejskiego domu wybudowanego w 1674 roku. Został jednak przekształcony w główne miejsce zamieszkania właścicieli w 1929 roku i przeszedł dogłębną renowację w 1998 roku. Trzeba było między innymi zainstalować nową podstację elektryczną, która kosztowała około 350 tys. funtów. Sam Williams dokonał kolejnych ulepszeń, dodając m.in. salę kinową czy tor dla quadów.

Sam dom, nazywany Comptom Bassett House, posiada w środku 7 sypialni, SPA, salę gimnastyczną, kryty basen, jacuzzi i saunę.

Agenci nieruchomości kręcili głowami. - To naprawdę zadziwiające, ale ta posiadłość wydawała się nie do sprzedania - opisywali "Daily Mail". - W internecie ogłoszenie się klikało, przyjeżdżali odwiedzający, ale nikt się na niego nie decydował - dodawali. Powodów mogło być kilka. Pierwszy z nich to fakt nietypowego sąsiedztwa - z okien na górnym piętrze widać wysypisko śmieci, które znajduje się nieco ponad pół kilometra od posiadłości.

Wysypisko śmieci funkcjonowało tam w czasie, gdy gwiazdor kupował nieruchomość. Zakład spełnia wszystkie normy środowiskowe. Jest prawie całkowicie ukryty przed luksusową posiadłością w miesiącach letnich, kiedy to drzewa zasłaniają widok.

Piosenkarz przyznał, że był to zakup "dokonany pod wpływem impulsu", gdyż sądził, że będzie on pasował do jego rodziny. - Wydawał się być idealną ucieczką. Tam właśnie wraz z Aydą [Aida Field - żona muzyka] zakochaliśmy się w pełni w sobie i postanowiliśmy stworzyć rodzinę - zwierza się celebryta. - Od tamtej pory na świecie pojawiła się czwórka naszych dzieci. Tutejsze pokoje wypełniał śmiech i radość. Ogrody i drzewa oczarowały nas swoją magią, a deszczowe dni spędzaliśmy m.in. w basenie. Mamy nadzieję, że nabywca będzie tak samo zadowolony jak my - dodawał.

Niestety sam Robbie Williams nie pomagał w sprzedaży. W 2020 roku opuścił posiadłość, twierdząc, że jest nawiedzona. - Jest jeden podejrzany pokój - opisywał. - Przyprawia mnie on o ciarki. Spała tam moja córka Teddy, która pewnego dnia powiedziała, że to miejsce ją przeraża i nie chce w nim spać - dodawał. Jak stwierdził, musiała się w nim stać wielka tragedia lub ktoś doświadczył w nim bólu, która wsiąkła w ściany i pozostawiła tam swoją esencję.

Portfel piosenkarza ocenia się na 80 mln funtów. Jest właścicielem rezydencji w Beverly Hills (za 17 mln funtów), posiadłości nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii (za 24 mln funtó) i domu w Notting Hill w zachodnim Londynie.

Mieszkaniowe wtopy gwiazd

To nie jedyna "celebrycka" inwestycja, która okazała się niewypałem. Do jednej z najbardziej spektakularnych należała transakcja dokonana przez Kim Basinger, dziewczynę Batmana. W 1993 roku musiała ogłosić bankructwo po tym, jak kupiła miasteczko Braselton w Georgii za 20 mln dol. Chciała z niego zrobić atrakcję turystyczną, w której znajdowałoby się studio filmowe i organizowany był festiwal. Niestety nic z tego nie wyszło, a nieruchomość musiała sprzedać za... 1 mln dol. Podobnie było z Nicolasem Cage'em, który zabnkrutował m.in. dlatego, że nabywał zamki, czaszki dinozaura czy dwie kobry - albinosy. I tak "pozbył" się swoich gaży, szacowanych na 150 mln dolarów. Do podobnego stanu finansów doprowadził się Mike Tyson, kupując... tym razem nie zamki, a pałace.

Jay Z., którego majątek szacuje się na 550 mln dol. i jest znany z ręki do zyskownych inwestycji, także ma na swoim koncie wpadkę. W 2007 roku próbiwał swoich sił w hotelarstwie. Luksusowy "J Hotels" miał jako pierwszy powstać na Manhattanie. Jednak kryzys finansowy w 2008 roku spowodował, że wspólnicy się wycofali, a budowa stanęła.

Lista nieruchomości i gwiazd, które na nich straciły: 1. Katy Perry W 2011 roku kupiła dom w stylu hiszpańskim za 6,5 mln dol. Zamierzała w nim stworzyć rodzinę z Markiem Russelem. Jednak zanim ciężarówki firmy przeprowadzkowej zdążyły rozładować bagaże, małżeństwo się rozpadło. Dom sprzedała za 5,65 mln dol. Po uiszczeniu opłat i wszystkich rachunków straciła łącznie ponad milion dol. 2. Reese Witherspoon Historia jej nieruchomości także związana jest z rozstaniem. W 2008 roku kupiła ona ranczo w Ojai w Californii za 5,8 mln dol. Tam wzięła ślub z Jimem Tothem. Choć nieruchomość jest wyceniana na około 10 mln dol., aktorka po rozwodzie musiała zadowolić się kwotą 4,9 mln dol. 3. Michael Jordan Legenda NBA od lat próbuje sprzedać swój dom w Chicago. Nieruchomość trafiła na rynek z kwotą 29 mln dolarów. Po obniżeniu jej o 8 mln nadal nie udało się znaleźć dla niej kupca. 4. Rihanna W 2009 roku piosenkarka kupiła dom w Beverly Hills za 6,9 mln dol. Trzypiętrową nieruchomość z ośmioma sypialniami i 10 łazienkami dwa lata później sprzedała za 5,03 mln dol. 5. Jennifer Aniston W 2011 roku kupiła dwa mieszkania w Nowym Jorku za 7 mln dol. Połączyła je, tworząc przestronny apartament. Jednak ze względu na natarczywość paparazzi musiała je sprzedać z 500 tys. dol. straty. 6. Olivia Wilde Aktorka wydała na uroczą hiszpańską willą w Los Feliz 2,29 mln dolarów. Sprzedała ją w 2013 roku za kwotę niższą o 100 tys. dol. 7. Eva Longoria Gwiazda serialu "Desperate Housewives" w 2011 roku wydała ponad 11 mln na rozległą posiadłość w Hollywood Hills nad słynnym Mulholland Drive. Straciła na niej 3 mln dol., podczas transakcji sprzedaży w 2019 roku. 8. Jennifer Lawrence Aktorka wydała 15,6 mln dolarów na penthouse z tarasem na Upper East Side w Nowym Jorku. Sprzedała go za cenę mniejszą o ponad milion dolarów. 9. Usher Piosenkarz wydał w 2015 roku 3,7 mln dolarów na nieruchomość na Sunset Strip w Kalifornii. Niestety najwyraźniej trzy lata później nabywców nie zachwyciła podwójna wanna ani marmurowa łazienka, bo zapłacili o 700 tys. mniej niż gwiazda. 10. Christina Aguilera Dom w Beverly Hills kupiła od Ozzy'ego i Sharon Osbourne (nota bene to właśnie tam realizowane było przez MTV reality show "Rodzina Osbourne'ów) za 11,5 mln dol. W 2011 roku gwiazda chciała sprzedać go za 13,5 mln dol. Nikt nie chciał kupić 800 - metrowej nieruchomości, dopóki nie obniżyła ceny do poziomu, za jaki go kupiła.

