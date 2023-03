Standard deweloperski made in Poland, czyli co? Lepiej sprawdzić umowę, żeby się nie zdziwić

Tzw. standard deweloperski jest pojęciem charakterystycznym dla polskiego rynku mieszkaniowego, natomiast szerzej poza Polską i Europą Środkową - nieznanym. Standard deweloperski, a więc stan gotowego mieszkania oddanego klientowi i zakres prac w nim wykonanych, może różnić się od siebie u poszczególnych deweloperów.

fot. Ground Picture / / Shutterstock

Jak podkreślają eksperci portalu GetHome.pl, dobrze jest zatem sprawdzić zapisy umowne w zakresie wykończenia nieruchomości, której kupnem jesteśmy zainteresowani, żadna bowiem ustawowa definicja standardu deweloperskiego nie istnieje.

Informacje o wykończeniu mieszkania (także budynku), rodzaju użytych materiałów, zakresie prac, które będą przeprowadzone, znajdziemy w prospekcie informacyjnym, który jest standardowo dołączany do umowy deweloperskiej. To bardzo ważny dokument określający wiele szczegółów inwestycji, w tym właśnie elementy wykończenia, jego zakres itp.

Standard deweloperski made in Poland

Ponieważ nigdzie nie ma żadnej ogólnie przyjętej definicji czy też przepisu określającego, czym jest standard deweloperski wykończenia mieszkania, deweloperzy mogą bardzo różnie interpretować zakres koniecznych prac.

Generalnie uznaje się, że standard deweloperski oznacza tyle, że mieszkanie jest gotowe do finalnego wykończenie wedle gustu i oczekiwań nabywcy. Warto zaznaczyć, że poza Polską taki model oddawania mieszkań raczej nie jest znany. Na Zachodzie oddaje się nieruchomości gotowe pod klucz, czyli niewymagające żadnych dodatkowych prac. W Polsce natomiast 90 proc. nowych mieszkań automatycznie wymaga kolejnych co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych nakładu, by doprowadzić nieruchomość do stanu, w którym będzie nadawała się do zamieszkania.

Co więc rozumie się przez pojęcie standard deweloperski? Najczęściej oznacza ono, że mieszkanie posiada:

betonową wylewkę na podłodze,

tynk na ścianach (czasem wygładzenie i pomalowanie na biało),

okna i parapety - zewnętrzne i wewnętrzne,

drzwi wejściowe,

balustrady i wylewki na balkonie,

wszystkie instalacje mediów (elektryczne z gniazdkami i wyprowadzeniem pod oświetlenie, centralnego ogrzewania z grzejnikami, przyłącza i odpływy instalacji wodno-kanalizacyjnej).

Tak przygotowane mieszkanie wymaga m.in. położenia podłóg, położenia kafelków w łazience i montażu urządzeń sanitarnych, malowania, wykończenia ścian, wykończenia kuchni, montażu drzwi wewnętrznych.

Standard deweloperski podwyższony

W praktyce - jak już mówiliśmy - firmy deweloperskie różnie podchodzą do kwestii wykończenia nieruchomości. W ofercie deweloperów spotyka się czasami tzw. standard deweloperski podwyższony, będący czymś pomiędzy zwykłym standardem deweloperskim a wykończeniem mieszkania pod klucz.

Tu też oczywiście nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów, więc dla niektórych deweloperów np. pokrycie gładzią i przemalowanie ścian na biało będzie wyznacznikiem takiego właśnie podwyższonego standardu. Inni uznają za niego montaż drzwi antywłamaniowych z domofonem. U części deweloperów biały montaż stanowi wyznacznik standardu podwyższonego, jeszcze inni za takowy postrzegają zamontowanie drzwi wewnętrznych w mieszkaniu.

Mieszkanie pod klucz

Najmniej wątpliwości budzi tzw. standard wykończenia pod klucz, który oznacza po prostu tyle, że klient dostaje nieruchomość gotową do zamieszkania, która nie będzie wymagała żadnych prac z jego strony. Mieszkanie ma gotowe ściany, podłogi, łazienkę z wszystkimi urządzeniami itp. Jedynym wymogiem może być ewentualnie zadbanie o wyposażenie i umeblowanie mieszkania - choć zdarzają się pakiety wykończeniowe pod klucz, które oferują również umeblowanie i dostarczenie sprzętu AGD.

W polskich warunkach wykończenie pod klucz stanowi dość rzadkie rozwiązanie, przede wszystkim dlatego, że wśród kupujących nieruchomości w tzw. segmencie popularnym ciągle pokutuje przekonanie, że wariant z całościowym wykończeniem będzie zbyt drogi i można sporo zaoszczędzić, robiąc to samodzielnie tzw. systemem gospodarczym, czy też samodzielnie nadzorując prace i dobierając fachowców.

W praktyce niejednokrotnie okazuje się to błędnym myśleniem, co wynika głównie z faktu, że w trakcie prac często wychodzą nieprzewidziane okoliczności zwiększające całość kosztów. Z kolei dobór pojedynczych fachowców do konkretnych prac zazwyczaj wychodzi drożej niż zlecenie całości usługi firmie, która ma własnych fachowców albo podwykonawców. Firmy deweloperskie często mogą też zaoszczędzić na materiałach, korzystając z upustów w sklepach budowlanych dużych sieci. Z kolei decydując się na wykończenie mieszkania samodzielne, powinniśmy również pamiętać, że naszym kosztem będzie także czas poświęcony na organizację i nadzorowanie prac.

Decydując się na mieszkanie gotowe pod klucz, klienci najczęściej mają do wyboru pakiety różniące się standardem, zakresem prac i jakością użytych materiałów. Najtańsze pakiety gwarantujące podstawowe wykończenie zaczynają się cenowo od około 800-1000 zł/mkw., najdroższe w wersji premium, często z umeblowaniem i użyciem najwyższej jakości materiałów, oznaczają wydatek powyżej 2000 zł/mkw.

Marcin Moneta