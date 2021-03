Mieszkanie po włosku to dobry pomysł? Może dla portfela, dla gospodarki niekoniecznie

fot. Michal Ludwiczak / Shutterstock

Włosi pod względem mieszkaniowym są mniej zadłużeni np. od Polaków. Wyjaśniamy przyczyny tej zaskakującej sytuacji. Niektóre wróżą bardzo źle włoskiej gospodarce.

Podczas przeglądania statystyk na temat mieszkaniowego zadłużenia różnych społeczeństw łatwo można dostrzec ciekawą sytuację dotyczącą Włoch. Mianowicie mieszkańcy tego śródziemnomorskiego kraju w relacji do dochodów okazują się najmniej zadłużoną mieszkaniowo nacją z całej unijnej piętnastki. Co więcej, Włosi pod względem zadłużenia mieszkaniowego są mniej obciążeni niż obywatele kilku nowych krajów członkowskich UE (m.in. Polski). Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili krótko wyjaśnić przyczyny tego interesującego zjawiska. Samo niskie zadłużenie mieszkaniowe Włochów oczywiście nie stanowi problemu. Kilka jego przyczyn zwiastuje jednak poważne problemy dla całej włoskiej gospodarki.

Włosi są mniej zadłużeni mieszkaniowo niż Czesi i Słowacy

Skoro we wstępie artykułu znalazło się odniesienie do danych na temat zadłużenia mieszkaniowego, to z pewnością warto je zaprezentować. Poniższa tabela bazująca na informacjach Europejskiej Federacji Hipotecznej (EMF) informuje, jak w 2019 r. wyglądało mieszkaniowe zadłużenie gospodarstw domowych względem ich rocznego dochodu dyspozycyjnego. Rezultaty obliczeń EMF wskazują, że wynik Włoch (32%) był mniejszy nie tylko od wartości dotyczącej Polski (35%). Bardziej zadłużeni mieszkaniowo od Włochów (w relacji do rocznych dochodów) okazali się również Czesi (42%), Estończycy (54%) oraz Słowacy (55%). Szczególnie ciekawie wygląda porównanie wyniku z Włoch oraz sąsiedniej Szwajcarii. Rekordowo wysokie zadłużenie mieszkaniowe Helwetów w 2019 r. wynosiło bowiem aż 251% ich rocznego dochodu dyspozycyjnego.

Różnice zadłużenia mieszkaniowego gospodarstw domowych w wybranych krajach Europy Nazwa kraju Zadłużenie mieszkaniowe gospodarstw domowych w relacji do ich dochodu dyspozycyjnego (2019 rok) Rumunia 13 proc. Węgry 17 proc. Bułgaria 20 proc. Łotwa 22 proc. Słowenia 23 proc. Litwa 29 proc. Włochy 32 proc. Polska 35 proc. Czechy 42 proc. Grecja 43 proc. Estonia 54 proc. Słowacja 55 proc. Austria 59 proc. Hiszpania 63 proc. Portugalia 64 proc. Irlandia 70 proc. Francja 71 proc. Niemcy 71 proc. Finlandia 73 proc. Belgia 96 proc. Wielka Brytania 101 proc. Norwegia 167 proc. Dania 173 proc. Szwecja 178 proc. Holandia 183 proc. Szwajcaria 251 proc. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EMF/RynekPierwotny.pl

Przeciętny Włoch przekroczył wiek mieszkaniowych zakupów

Wyjaśnienie niskiego poziomu mieszkaniowego zadłużenia Włochów na pewno nie może pomijać kwestii demograficznych, są oni bowiem jedną z najstarszych wiekowo nacji na całym świecie. Obecne szacunki wskazują, że połowa mieszkańców tego kraju przekroczyła już 47 lat. Wyższe wyniki są notowane tylko w przypadku Niemiec (48 lat) oraz Japonii (49 lat). Dla porównania, medianowy wiek Polaków według "CIA The World Factbook" aktualnie zbliża się do 42 lat.

Analiza piramidy wieku i płci włoskiego społeczeństwa potwierdza, że poziom obciążenia demograficznego nadal będzie rósł. Najbardziej liczna grupa wiekowa Włochów (45-54 lata) zdążyła już kupić swoje lokum w bardziej sprzyjających czasach. Trendy demograficzne to jedna z przyczyn, które tłumaczą, dlaczego w latach mieszkaniowej hossy na europejskich rynkach (2015-19 r.) ceny włoskich lokali i domów były bardzo stabilne, a nawet notowały nominalne spadki.

Aktywność zawodowa młodych Włochów jest bardzo niska



Jeżeli chodzi o młodszych Włochów, to w Polsce są oni często postrzegani przez pryzmat długoletniego zamieszkiwania z rodzicami. Dane Eurostatu potwierdzają, że udział mieszkańców Włoch, którzy żyją razem z rodzicami, jest bardzo wysoki. Według informacji z 2019 roku aż 53,1% Włochów liczących sobie 25-34 lata nie wyprowadziło się jeszcze z rodzinnego domu. Znacząco niższy był nawet wynik dotyczący Polski (43,9% w 2019 r.). Co ciekawe, dziesięć lat temu porównywalne wskaźniki samodzielności mieszkaniowej młodych Polaków i Włochów kształtowały się na podobnym poziomie.

Niska aktywność zawodowa młodszych Włochów na pewno ma związek z ich kiepską samodzielnością mieszkaniową i stagnacją na rynku hipotecznym oraz mieszkaniowym. Poniższy wykres opierający się na danych Eurostatu potwierdza, że w 2010 r. udział niepracujących i nieuczących się młodych mieszkańców Włoch (20-34 lata) o niemal połowę przekraczał unijną średnią. Później sytuacja była jeszcze gorsza.

Przykładowo w 2019 r. odsetek młodych ludzi z Włoch niepodejmujących pracy i edukacji (tzw. NEET) wynosił około 28%. Analogiczne wyniki obliczone dla Polski oraz całej Unii Europejskiej oscylowały na poziomie 16%. Nie znamy jeszcze ubiegłorocznych statystyk z Włoch, ale na podstawie skali zapaści gospodarczej w Italii można przypuszczać, że dane dotyczące nieaktywności młodych osób pogorszyły się bardziej niż na terenie większości krajów wspólnoty.

/ RynekPierwotny.pl

Andrzej Prajsnar