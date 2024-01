„Mieszkanie na start” – singiel jednak będzie mógł kupić mieszkanie, ale nie wszędzie

Wyższe dopłaty obowiązujące w największych polskich miastach sprawią, że korzystający wyłącznie z kredytu w ramach programu „Mieszkanie na start” będą mogli kupić nieco większe mieszkania. Singiel z niskim wkładem własnym wciąż jednak może nie kupić mieszkania w Warszawie.

/ Shutterstock

Zgodnie z zapowiedzią Krzysztofa Hetmana, ministra rozwoju i technologii, maksymalna kwota zaciągniętego kredytu mieszkaniowego, do której przysługiwałaby dopłata, została określona na:

200 tys. zł dla 1-osobowego gospodarstwa domowego

400 tys. zł dla 2-osobowego gospodarstwa domowego

450 tys. zł dla 3-osobowego gospodarstwa domowego

600 tys. zł dla 5-osobowego gospodarstwa domowego

Jednak jak wynika z późniejszego komunikatu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, wyższe maksymalne kwoty kredytu będą obowiązywały w stolicach województw, ale tylko jeśli wartość odtworzeniowa 1 mkw. lokalu, którą ustala wojewoda, będzie znacząco odbiegała od średniej.

Wartość odtworzeniowa dla danego miasta wyższa o 15 proc. będzie skutkowała wyższą o 10 proc. dopłatą i maksymalną kwotą kredytu. Wartość wyższa o 30 proc. przełoży się z kolei na podniesienie dopłaty i maksymalnej kwoty kredytu o 20 proc.

Wartość odtworzeniowa 1 mkw. mieszkania w województwach i stolicach województw Województwo (stolica) Wartość odtworzeniowa [w zł] Różnica [w proc.] dolnośląskie (Wrocław) 6424 (9108) +41,8 kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz) 5878 (6924,72) +17,8 lubelskie (Lublin) 5090,59 (6688,76) +31,4 lubuskie (Zielona Góra) 7417 (7833) +5,6 łódzkie (Łódź) 5085 (5979) +17,6 małopolskie (Kraków) 5336 (7252) +35,9 mazowieckie (Warszawa) 5928,46 (9263,77) +56,3 opolskie (Opole) 5238,52 (6487,64) +23,8 podkarpackie (Rzeszów) 4875 (6704) +37,5 podlaskie (Białystok) 5322 (6243) +17,3 pomorskie (Gdańsk) 8158 (9152) +12,2 śląskie (Katowice) 5851 (7423) +26,9 świętokrzyskie (Kielce) 4589 (6126) +33,5 warmińsko-mazurskie (Olsztyn) 6500 (8710) +34,0 wielkopolskie (Poznań) 6416 (8919) +39,0 zachodniopomorskie (Szczecin) 4706 (5392) +14,6 Źródło: Bankier.pl w oparciu o dzienniki urzędowe województw

W analizie posłużyliśmy się średnimi cenami transakcyjnymi w przeliczeniu na metr kwadratowy dla miast wojewódzkich. To dane Narodowego Banku Polskiego za III kw. 2023 r. Pod uwagę wzięliśmy zapowiedziane przez Krzysztofa Hetmana maksymalne kwoty kredytu dla poszczególnych gospodarstw domowych, do których przysługiwać będzie dopłata.

W każdym przypadku ustaliliśmy wkład własny wynoszący 20 proc., czyli Ltv 80 proc. – a więc najczęściej stosowaną minimalną wartość przez banki działające w Polsce. Nie braliśmy pod uwagę rosnącej w ostatnim czasie zdolności kredytowej, zakładając, że aplikujący o kredyt z rządową dopłatą takową dla kredytu w danej wysokości posiadają.

Wróćmy jednak do wartości odtworzeniowej. Ta w I kw. 2024 r. jest o ponad 30 proc. wyższa od średniej wojewódzkiej w Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu. Próg 15 proc. został z kolei przekroczony w Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Opolu.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Mieszkanie na start” [w mkw.] – rynek pierwotny Miasto Średnia cena transakcyjna [w zł/mkw.] Wysokość wkładu własnego przy założeniu Ltv 80 (w nawiasie łączna kwota wraz z kredytem przeznaczona na zakup mieszkania) [w tys. zł] 50 (250) 100 (500) 112,5 (562,5) 150 (750) Białystok* 8503 32,3 64,7 72,8 88,2 Bydgoszcz* 8205 33,5 67,0 75,4 91,4 Gdańsk 11 643 21,5 42,9 48,3 64,4 Katowice* 9703 28,3 56,7 63,8 77,3 Kielce** 8492 35,3 70,7 79,5 88,3 Kraków** 12 240 24,5 49,0 55,1 61,3 Lublin** 9198 32,6 65,2 73,4 81,5 Łódź* 8731 31,5 63,0 70,9 85,9 Olsztyn** 8566 35,0 70,0 78,8 87,6 Opole* 9306 29,6 59,1 66,5 80,6 Poznań** 10 689 28,1 56,1 63,1 70,2 Rzeszów** 8743 34,3 68,6 77,2 85,8 Szczecin 10739 23,3 46,6 52,4 69,8 Warszawa** 13 980 21,5 42,9 48,3 53,6 Wrocław** 11 713 25,6 51,2 57,6 64,0 Zielona Góra 7615 32,8 65,7 73,9 98,5 *dopłaty, a tym samym maksymalny możliwy kredyt wyższy o 10 proc. **dopłaty, a tym samym maksymalny możliwy kredyt wyższy o 20 proc. Źródło: Bankier.pl

Co ciekawe, jedynie o 12 proc. wyższa wartość odtworzeniowa 1 mkw. względem średniej wojewódzkiej obowiązuje w Gdańsku, który jest trzecim najdroższym rynkiem sprzedaży mieszkań w Polsce. Dla porównania, wojewoda mazowiecki ustalił wartość odtworzeniową dla Warszawy wyższą o 56,3 proc. od obowiązującej w pozostałych gminach województwa. W Krakowie różnica wyniosła z kolei 35,9 proc., w Poznaniu 39 proc. a we Wrocławiu 41,8 proc.

Nawet jednak po podniesieniu maksymalnej dopłaty i kwoty kredytu o 20 proc., singiel szukający mieszkania w Warszawie jedynie w oparciu o kredyt zaciągnięty w ramach programu „Mieszkanie na start”, wciąż nie będzie mógł kupić mieszkania, jeśli jego cena będzie równa lub wyższa od średniej ceny transakcyjnej. Od kilku miesięcy minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego musi wynosić bowiem 25 mkw.

W podobnej sytuacji byliby szukający własnego „M” na rynku pierwotnym w Krakowie, a także Gdańsku i Szczecinie, gdzie, jeśli nic nie zmieni się w najbliższych miesiącach, limit dopłat nie zostanie podniesiony.

Największe mieszkania – ok. 35-metrowe – można by kupić w Kielcach, Olsztynie i Rzeszowie. We Wrocławiu byłoby to nieco ponad 25 mkw., a w Poznaniu i Katowicach nieco ponad 28 mkw.

Maksymalna powierzchnia mieszkania możliwa do kupienia w oparciu o „Mieszkanie na start” [w mkw.] – rynek wtórny Miasto Średnia cena transakcyjna [w zł/mkw.] Wysokość wkładu własnego przy założeniu Ltv 80 (w nawiasie łączna kwota wraz z kredytem przeznaczona na zakup mieszkania) [w tys. zł] 50 (250) 100 (500) 112,5 (562,5) 150 (750) Białystok* 8038 34,2 68,4 77,0 102,6 Bydgoszcz* 6532 42,1 84,2 94,7 126,3 Gdańsk 11 312 22,1 44,2 49,7 66,3 Katowice* 10051 27,4 54,7 61,6 82,1 Kielce** 6726 40,9 81,8 92,0 122,7 Kraków** 6562 45,7 91,4 102,9 137,2 Lublin** 11 810 25,4 50,8 57,2 76,2 Łódź* 8185 36,7 73,3 82,5 110,0 Olsztyn** 6768 40,6 81,3 91,4 121,9 Opole* 7301 41,1 82,2 92,5 123,3 Poznań** 7291 37,7 75,4 84,9 113,1 Rzeszów** 8921 33,6 67,3 75,7 100,9 Szczecin 8843 33,9 67,9 76,3 101,8 Warszawa** 8432 29,7 59,3 66,7 89,0 Wrocław** 12 629 23,8 47,5 53,4 71,3 Zielona Góra 10 709 28,0 56,0 63,0 84,0 Białystok* 6688 37,4 74,8 84,1 112,1 *dopłaty, a tym samym maksymalny możliwy kredyt wyższy o 10 proc. **dopłaty, a tym samym maksymalny możliwy kredyt wyższy o 20 proc. Źródło: Bankier.pl

Niższe średnie ceny transakcyjne notowane na rynku wtórnym rozszerzą nieznacznie pulę dostępnych mieszkań. Choć w przypadku Warszawy i Gdańsku wciąż byłoby to poniże 25 mkw., to w Krakowie singiel mógłby już kupić 25-metrowy lokal, a w Szczecinie blisko 30-metrowe mieszkanie.

W Bydgoszczy, Katowicach, Kielcach, Łodzi i Olsztynie dostępne byłyby ponad 40-metrowe mieszkania.