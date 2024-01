"Mieszkanie na start" podniesie ceny mieszkań? "To podlewanie ogniska benzyną"

„Mieszkanie na start” – jak dużą nieruchomość będzie można kupić? Nie wygląda to najlepiej Program dopłat do kredytów hipotecznych „Mieszkanie na start” przybiera coraz bardziej realne ramy. Jeśli zapowiedziane parametry zostaną utrzymane, to przy niskim wkładzie własnym wybór dostępnych mieszkań będzie niewielki. Sprawdziliśmy, jak duże mieszkania można by kupić w największych polskich miastach, korzystając z programu „Mieszkanie na start”.