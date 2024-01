„Mieszkanie na start” kontra „Bezpieczny kredyt 2 procent” – czy będzie taniej? Zależy dla kogo

„Mieszkanie na start” już w pierwszej, zaledwie szkicowej, wersji zasługuje na miano najbardziej skomplikowanego programu mieszkaniowego XXI w. Czy z czysto finansowego punktu widzenia schemat jest bardziej opłacalny dla kredytobiorców niż jego poprzednik? Sprawdzamy.

fot. robuart / / Shutterstock

Hasło „kredyt zero procent” rozbudziło oczekiwania osób, które spóźniły się na poprzedni program dopłat do hipotek lub były z niego wykluczone z powodu niespełnienia podstawowych warunków. Zaprezentowane na początku stycznia założenia następcy „Bezpiecznego kredytu 2 procent” okazały się jednak dalekie od wizji darmowego finansowania. Kilka wariantów dopłat, kilka osobnych limitów kwoty kredytu, a do tego wyjątki dla większych miast – to wszystko powoduje, że zainteresowani mogą się poczuć zdezorientowani, próbując ocenić zapowiadane novum.

Większość krytycznych komentarzy dotyczących „Mieszkania na start” skupiła się na kilku punktach zapalnych – potencjalnym wpływie kolejnych dopłat na ceny na rynku nieruchomości, dostępności mieszkań w ramach limitów kwoty kredytu i lukach, które mogą sprawić, że dofinansowanie trafi do osób w doskonałej sytuacji materialnej. Pomijając te aspekty, sprawdźmy, jak prezentować się będą koszty hipoteki w kilku scenariuszach. Za punkt odniesienia posłuży nam „Bezpieczny kredyt 2 procent”.

Jak porównujemy koszty preferencyjnych kredytów?

W naszych symulacjach zakładamy warunki cenowe dla „Bezpiecznego kredytu 2 procent” z końcówki grudnia 2023 r. Oprocentowanie wynosi 7,02 proc., a wskaźnik do wyliczania dopłat to także 7,02 proc. Dla uproszczenia przyjmiemy, że po 10 latach oprocentowanie pozostaje na tym samym poziomie (zmieni się formuła spłaty na raty równe i nie będą już wypłacane dopłaty). Spłata zajmie łącznie 25 lat.

Załóżmy, że takie samo oprocentowanie miałby kredyt w nowej preferencyjnej odsłonie. Z dostępnych obecnie założeń nie wynika, czy idea „najpierw raty malejące, potem równe” zostałaby powtórzona w „Mieszkaniu na start”. Przyjmujemy, że tak się stanie – i to zarówno dla części z dopłatami, jak i pozostałej, komercyjnej.

Singiel i 500 tys. zł kredytu

Za pierwszy przykład posłuży nam singiel w Warszawie. Kredytobiorca chce kupić mieszkanie za 630 tys. zł. Przyjmujemy, że 130 tys. zł stanowi wkład własny, a pozostała kwota ma pochodzić z kredytu hipotecznego. To oznacza, że:

Kredytobiorca znalazłby się na granicy dostępnej kwoty kredytu w „Bezpiecznym kredycie 2 procent”, ale mógłby liczyć na finansowanie. Stawka efektywnego oprocentowania w pierwszych 10 latach wynosi 2 procent.

W przypadku „Mieszkania na start” kredytobiorca musiałby się zmieścić w limicie 10 tys. zł brutto miesięcznego dochodu (by liczyć na „pełne” dopłaty). Obowiązywałaby go wówczas stawka efektywnego oprocentowania w pierwszych 10 latach wynosząca 1,5 procent. Kredyt rozpada się jednak na dwie części: 240 tys. zł – z dopłatami do rat (200 tys. zł plus podwyżka o 20 proc. ze względu na wyjątek dotyczący „droższych” miast na prawach powiatu), 260 tys. zł – na zasadach komercyjnych.



Całkowity koszt kredytu i obciążenie ratą przy takich założeniach „Bezpieczny kredyt 2 procent” „Mieszkanie na start” Całkowity koszt kredytu 268 837 zł 362 555 zł Pierwsza rata malejąca 2500 zł 3487 zł (1100 zł + 2387 zł)

W tym starciu „Mieszkanie na start” przegrywa porównanie. Warto także zauważyć, że obciążenie dochodu pierwszą ratą w nowym programie byłoby na tyle wysokie, iż zapewne przykładowy singiel miałby kłopoty z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej. To jednak w części pochodna przyjętego założenia o zastosowaniu rat malejących na początku spłaty „komercyjnej” części zobowiązania.

Dwuosobowe gospodarstwo domowe i 500 tys. zł kredytu

Czy „Mieszkanie na start” wypadłoby lepiej, gdyby zamienić singla na parę? Z punktu widzenia wysokości dopłat sytuacja się nie zmienia, ale większa część pożyczanej kwoty wpada wówczas w preferencyjną część kredytu:

Kredytobiorcy mieliby „zapas” dostępnej kwoty kredytu w „Bezpiecznym kredycie 2 procent” – maksimum to 600 tys. zł. Stawka efektywnego oprocentowania w pierwszych 10 latach wynosi 2 procent.

W przypadku „Mieszkania na start” kredytobiorcy musieliby się zmieścić w limicie 18 tys. zł brutto miesięcznego dochodu (by liczyć na „pełne” dopłaty). Obowiązywałaby wówczas stawka efektywnego oprocentowania w pierwszych 10 latach wynosząca 1,5 procent. Kredyt nadal rozpada się jednak na dwie części: 480 tys. zł – z dopłatami do rat (400 tys. zł plus podwyżka o 20 proc. dla Warszawy), 20 tys. zł – na zasadach komercyjnych.



Całkowity koszt kredytu i obciążenie ratą przy takich założeniach „Bezpieczny kredyt 2 procent” „Mieszkanie na start” Całkowity koszt kredytu 268 837 zł 254 946 zł Pierwsza rata malejąca 2500 zł 2383 zł (2200 zł + 183 zł)

„Mieszkanie na start” po powiększeniu gospodarstwa domowego o jedną osobę okazuje się bardziej korzystne niż poprzedni program. Różnica jest jednak niewielka, podobnie jak dostępny w tej cenie metraż w stolicy (ok. 48 mkw. dla średniej ceny transakcyjnej na rynku pierwotnym z dość odległego III kw. 2023 r.).

Co ciekawe, gdyby nasi kredytobiorcy mieszkali w mniejszym mieście, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Przykładem może być Gdańsk. Z symulacji przygotowanej przez Marcina Kaźmierczaka wynika, że na dziś nie obowiązywałaby tam „premia” zwiększająca dostępną kwotę preferencyjnego kredytu. W efekcie „Mieszkanie na start” składałoby się z 400 tys. zł finansowania z dopłatami i 100 tys. zł kredytu komercyjnego. Łączny koszt byłby w takim scenariuszu wyższy niż w „Bezpiecznym kredycie 2 procent”.

Trzyosobowe gospodarstwo domowe i 600 tys. zł kredytu

Spójrzmy na jeszcze jeden przykład. Tym razem o kredyt stara się 3-osobowe gospodarstwo domowe, a na oku ma kosztujące 800 tys. zł mieszkanie. Zakup finansowany jest w 75 procentach z kredytu. W takim scenariuszu „Bezpieczny kredyt 2 procent” byłby jeszcze w zasięgu kredytobiorców. Dla „Mieszkania na start” sytuacja przedstawia się następująco:

Kredytobiorcy nie mogliby przekroczyć 23 tys. zł brutto miesięcznego dochodu (by liczyć na „pełne” dopłaty). Obowiązywałaby wówczas stawka efektywnego oprocentowania w pierwszych 10 latach wynosząca 1 procent. Kredyt składać się musi z dwóch części: 540 tys. zł – z dopłatami do rat (450 tys. zł plus podwyżka o 20 proc. dla Warszawy), 60 tys. zł – na zasadach komercyjnych.



Całkowity koszt kredytu i obciążenie ratą przy takich założeniach „Bezpieczny kredyt 2 procent” „Mieszkanie na start” Całkowity koszt kredytu 322 605 zł 300 221 zł Pierwsza rata malejąca 3000 zł 2801 zł (2250 zł + 551 zł)

Tę rundę również wygrałby kredyt „Mieszkanie na start” – dopłaty naliczane są tylko dla części pożyczonego kapitału, ale przy zastosowaniu bardziej korzystnego wskaźnika niż w poprzednim programie.

Dwa do jednego, ale…

Dwa programy preferencyjnych kredytów hipotecznych nigdy nie spotkają się na jednej arenie – chociażby dlatego wybiórcze porównania mają tylko walor ilustracyjny. Jeden z nich jest już zamkniętym rozdziałem, drugi nie przybrał jeszcze nawet konkretnych kształtów. „Mieszkanie na start” potencjalni klienci zestawiać będą z komercyjnymi hipotekami. A bazując na znanych dziś założeniach, można się zakładać, że w takim zwarciu „MNS” wygrywać będzie przez nokaut.