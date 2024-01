„Mieszkanie na start” a ryczałt. Limit dochodu dla przedsiębiorcy nie taki oczywisty

„Mieszanie na start” to opcja na uzyskanie dopłaty do kredytu hipotecznego. Skorzystać mogą nie tylko osoby pracujące na etacie czy umowie zlecenie, ale również przedsiębiorcy. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pojawia się pytania dotyczące sposobu ustalania dochblokodu lub przychodu. Ma to spore znaczenie zwłaszcza teraz, ponieważ do 20 stycznia można zmienić formę opodatkowania.

Po ogłoszeniu przez rząd pierwszych informacji o nowym programie „Mieszkanie na start” umożliwiającym otrzymanie dopłat do kredytów hipotecznych na redakcyjnego e-maila wpłynęło wiele pytań czytelników dotyczących sposobu ustalania limitu dochodowego dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

„Mieszkanie na start” – co z limitem dla ryczałtowców?

W projekcie programu „Mieszkanie na start” wskazano limit dochodowy w postaci dochodu brutto. W związku z tym rodzi się pytanie, co z przedsiębiorcami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku tej grupy osób prowadzących własną działalność gospodarczą do ustalenia kwoty podatku dochodowego potrzebna jest wyłącznie miesięczna kwota przychodu. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy „na ryczałcie” nie mają obowiązku ewidencjonowania kosztów związanych z prowadzeniem działalności. Jest to uproszczona forma opodatkowania, z której może skorzystać wyłącznie samodzielny podatnik, który uzyskał przychody w wysokości nieprzekraczającej 2 mln euro.

Przychód wynikający z wystawionych faktur stanowi podstawę opodatkowania według odpowiedniej dla danej branży stawki ryczałtu. Natomiast w przypadku innych form np. skali podatkowej od przychodu odejmowane są koszty i w ten sposób ustalany jest dochód brutto - przed opodatkowaniem i oskładkowaniem. Przykładowo przedsiębiorca z miesięcznym przychodem na poziomie 50 tys. zł i kosztami 40,5 tys. zł zmieści się w limicie dochodowym programu. Natomiast ryczałtowiec o przychodach 50 tys. zł może już nie skorzystać z dopłat w takim samym zakresie jak przedsiębiorca na skali - jeżeli przyjmiemy, że dochód brutto będzie dla niego tożsamy z przychodem przed opodatkowaniem.

Zapytaliśmy Ministerstwo Rozwoju i Technologii czy przedsiębiorca "na ryczałcie" powinien za limit przyjmować sumę przychodów w danym miesiącu. Resort wskazał, że na ten trwają prace nad projektem, a szczegółowe informacje będę dostępne po ich zakończeniu.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają czas na podjęcie decyzji dotyczącej formy opodatkowania do 20 stycznia. To ważny termin, ponieważ wybranego sposobu rozliczania się z fiskusem nie można zmienić przez cały rok. Dla potencjalnych beneficjentów programu „Mieszkanie na start” ważna będzie w tym roku wysokość kosztów.

Limit dochodowy w programie „Mieszkanie na start”

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z nowego rządowego programu „Mieszkanie na start”. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii limity uprawniające do skorzystania z dopłat do kredytu uzależnione są od miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego. W zależności od liczny osób przynależnych do gospodarstwa górna granica wynosi od 10 do 33 tys. zł miesięcznie.

„Mieszkanie na start” – limity dochodowe Liczba osób w gospodarstwie domowym Kryterium dochodowe 1 10 tys. zł brutto miesięcznie 2 18 tys. zł brutto miesięcznie 3 23 tys. zł brutto miesięcznie 4 28 tys. zł brutto miesięcznie 5 lub więcej 33 tys. zł brutto miesięcznie

Przekroczenie wskazanych progów nie oznacza wykluczenia z programu. Jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii dopłaty zostaną odpowiednio pomniejszane. W przypadku przekroczenia limitu przez gospodarstwo jednoosobowe, za każdą złotówkę przekroczenia limitu dopłata byłaby pomniejszana o 50 groszy, a w przypadku gospodarstwa dwuosobowego albo większego o 25 groszy.