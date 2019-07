"Mieszkanie Plus" rusza we Wrocławiu. Jest umowa na pierwszą inwestycję

Podpisano umowę na opracowanie projektu pierwszej inwestycji w ramach programu "Mieszkanie Plus" we Wrocławiu. Do 2023 roku przy ul. Kolejowej zostanie wybudowanych prawie 500 mieszkań. To pierwsza z trzech zaplanowanych realizacji we Wrocławiu.

W piątek umowę na opracowanie projektu podpisali we Wrocławiu prezes PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz oraz Józef Białasik z pracowni architektonicznej B2Studio, która wygrała konkurs na ten projekt.

Sąd konkursowy przyznał dwa równorzędne drugie miejsca autorom projektów zabudowy dla działki przy ul. Kolejowej. Jednak koncepcją wskazaną do realizacji został projekt pracowni B2Studio z Krakowa.

„To pierwsza realizacja we Wrocławiu, który jest najbardziej rozwijającym się miastem w Polsce z dużym przyrostem mieszkańców. Planujemy dużo więcej, docelowo to może być nawet 7 tys. mieszkań w tym mieście. Za rok w czerwcu chcemy rozpocząć budowę przy ul. Kolejowej, a za trzy lata w 2023 roku pierwsi mieszkańcy będą mogli odbierać klucze” - powiedział prezes Barszcz.

Przypomniał, że w konkursie architektonicznym na zagospodarowanie trzech działek we Wrocławiu. W ramach projektu B2Studio przy ul. Kolejowej we Wrocławiu powstanie prawie 500 mieszkań.

„Ten konkurs był bardzo dobry i twórczy, za co dziękuję organizatorom. Prace były oceniane niejako +po drodze w trakcie jego trwania+, dzięki czemu udało się uniknąć wielu błędów. To również dla architektów bardzo cenne doświadczenie” - powiedział Białasik.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak podkreślił, że na całym Dolnym Śląsku w ramach programu "Mieszkanie Plus" ma docelowo powstać prawie 9 tys. mieszkań.

„To miłe, że robimy kolejny krok w realizacji tego celu. Budowa tych mieszkań ma szczególne znaczenie dla osób czy rodzin średniozamożnych, które będą mogły zamieszkać w dobrych warunkach” - powiedział Hreniak.

W Wałbrzychu już oddano do zamieszkania ponad 190 lokali. Kolejne lokalizacje w regionie to Jedlina-Zdrój, Oława, Zgorzelec i Bolesławiec.

Konkursy architektoniczno-urbanistyczne na koncepcje osiedli mieszkaniowych we Wrocławiu zostały rozpisane w sierpniu 2018 r. dla trzech wrocławskich działek. Dwie z nich - przy ul. Hermanowskiej oraz ul. Białowieskiej - zostały pozyskane od PKP S.A. Trzecią działkę przy ul. Kolejowej, PFR Nieruchomości S.A. nabył od Poczty Polskiej. Wszystkie tereny, których dotyczył konkurs, są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku lokalizacji przy ul. Hermanowskiej najlepszym projektem okazało się osiedle zaproponowane przez S.A.M.I. Architekci z Warszawy. Z kolei najlepszą koncepcję zagospodarowania gruntu przy ul. Białowieskiej przedstawiła pracownia Tektura Barbara Kozielewska z Warszawy. Na tych dwóch osiedlach powstanie ponad tysiąc mieszkań.

"Mieszkanie Plus" to zbiór działań podejmowanych przez rząd, zmierzających do zwiększenia inwestycji w dostępne cenowo mieszkania w sektorze prywatnym, samorządowym i rządowym. Istotnym elementem programu są zmiany w prawie, służące usprawnieniu realizacji inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu dostępności gruntów pod budowę mieszkań i pozyskaniu przez inwestorów dodatkowego kapitału.

W ramach programu "Mieszkanie Plus" powstało już 867 mieszkań w Białej Podlaskiej, gminie Jarocin, Kępnie, Wałbrzychu i Gdyni. Trwa też budowa ponad 650 mieszkań w Katowicach, Jarocinie i Kępicach. W Katowicach przy ul. Górniczego Dorobku pod koniec tego roku rozpocznie się nabór najemców.

Jednym z elementów programu "Mieszkanie Plus" jest także program dopłat "Mieszkanie na start". W Białej Podlaskiej już ponad 100 najemców korzysta z dopłat, dzięki którym ich czynsz zmniejszył się od 100 nawet do 300 zł. (PAP)

