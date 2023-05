"Mieszkanie Plus" a wykup lokalu. Minister Buda mówi o szczegółach

Rząd nie może do końca się zdecydować czy program "Mieszkanie Plus" był sukcesem, czy porażką. Wiadomo jednak na jakich zasadach ma być możliwy wykup ok. 2800 mieszkań. Będzie możliwość wykupu lokalu na zasadach bezpiecznego kredytu albo opcja "dojścia do własności" z dopłatą państwa - poinformował w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Minister Buda i prezes PFR Paweł Borys przedstawili w czwartek nową ofertę "dojścia do własności" albo zakupu mieszkań w ramach tzw. rynkowej części Mieszkania Plus.

"Mieszkania Plus" - wykup lokalu w ramach bezpiecznego kredytu 2 proc.

Szef MRiT poinformował, że oferta będzie kierowana do ok. 2800 lokatorów, którym deklarowana była opcja dojścia do własności. "Będą dwie ścieżki - będzie możliwość zakupu tego mieszkania na zasadach kredytu 2 proc. PFR Nieruchomości wystawi na sprzedaż dla najemcy mieszkanie, a my umożliwimy mu sięgnięcie po bezpieczny kredyt 2 proc." - powiedział minister.

Przekazał, że druga formuła zakłada możliwość dojścia do własności, jednak – jak zaznaczył - na innych, atrakcyjniejszych zasadach. "To znaczy, że formułę kosztu pieniądza i finansowania kredytu 2 proc. zaszyjemy w tym rozwiązaniu dojścia do własności. Czyli koszt dla lokatora, jeśli chodzi o dojście do własności, będzie porównywalny z kosztem pieniądza w kredycie 2 proc." - podkreślił Buda.

"Mieszkanie Plus" - dojście do własności z dopłatą od państwa

Wyjaśnił, że w opcji dojścia do własności będzie dopłata ze strony państwa. "Średnia dopłata przez 25 lat będzie wynosić ok. 550 zł miesięcznie" - oświadczył.

Dodał, że koszt dla budżetu państwa w perspektywie 10 lat jest szacowany na 500 mln zł. "Wejście w życie tych rozwiązań jest uzależnione od procesu legislacyjnego. Przygotowujemy przepisy w tym zakresie. Jesteśmy (...) w połowie drogi. (...) Chcielibyśmy uchwalić tę ustawę jeszcze w tej kadencji" - podkreślił Buda.

Zaznaczył, że lokatorzy, którzy już podjęli się opcji "dojścia do własności", będą mogli skorzystać z nowej, atrakcyjniejszej oferty.

Problemy najemców "Mieszkań Plus"

Z początkiem roku głośno stało się o problemach osób, które skorzystały z rządowego programu. Problemem były m.in. zawyżone czynsze, czy wypowiadanie umów najmu. Sam prezes PiS, Jarosław Kaczyński przyznał na jednym ze spotkań wyborczych, że: "Mieszkanie Plus niestety nie wyszło, bo powinniśmy budować 450-500 tys. mieszkań rocznie".

O zamknięciu programu "Mieszkanie Plus" poinformował w ubiegłym tygodniu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który jak tłumaczył "nie mogliśmy proponować, żeby wzmocnić klientów nabywających mieszkania, tylko musieliśmy wzmocnić podaż, czyli budowanie, i to wtedy było istotne, źle było wykonane. Natomiast dzisiaj mamy rekordową ilość budowy mieszkań i domów, w związku z tym możemy zaproponować propozycję popytową. Dlatego kredyt bezpieczny 2 proc., konto mieszkaniowe, które doprowadza nas do zakupu mieszkania".

JM.PAP