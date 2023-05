"Mieszkanie Plus". Rząd zamyka program, wynajmujący będą mogli wykupić lokale

Mieszkanie Plus niewypałem? Najemcy narzekają na wysokie ceny "Czują się oszukani" - zdesperowani najemcy z programu Mieszkanie Plus nie mogą wykupić swoich mieszkań po konkurencyjnych cenach, jak ich zapewniał rząd Mateusza Morawieckiego. Prezes PFR Nieruchomości Wojciech Caruk zapewnia, że będą mogli dojść do własności. Za 2 mln zamiast 500 tys. zł to ta cena - pyta opozycja.