Mieszkania z rynku wtórnego wrócą do łask? Pośrednicy optymistami

65 proc. agentów nieruchomości prognozuje, że w najbliższych miesiącach wzrośnie popyt na mieszkania z rynku wtórnego – wynika z badania nastrojów rynkowych, które przeprowadził portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online .pl.

"Powoli zwiększa się zainteresowanie kupujących mieszkaniami na rynku wtórnym. Pojawia się więcej zapytań, ale nadal część z nich jest sondowaniem cen. Oczekujemy, że program rządowy zwiększający możliwości zakupowe poprawi sytuację popytową i zwiększy ruch. Podobnie jak kiedyś program +Rodzina na Swoim+, który mimo swoich niedoskonałości był składową, która pomogła rynkowi po kryzysie w 2008 r." - powiedziała, cytowana w komunikacie prasowym, Anna Górniak z agencji UX Home w Krakowie.

"Zdaniem pośredników, większa aktywność poszukujących w I kwartale 2023 r. może nie być chwilowym pobudzeniem. Zarówno w przypadku kawalerek, jak i większych mieszkań, około 65 proc. agentów spodziewa się wciąż rosnącego zainteresowania. Jest to efekt m.in. zapowiedzi startu programu +Bezpieczny Kredyt 2 proc.+ oraz tego, że zaczyna realizować się uśpiony, skumulowany popyt z ubiegłego roku. Część osób wraca do planów kupna nieruchomości dzięki poluzowaniu polityki kredytowej, które spowodowało wzrost zdolności. Powrót niektórych kupujących jest też wynikiem niechęci do dalszego czekania na lepsze warunki na rynku. Ostatnie kwartały pokazały, że przewidywania spektakularnych obniżek cen nie sprawdziły się. Poszukujący powoli przyzwyczajają się też do aktualnej sytuacji na rynku" - dodała Alicja Palińska z działu analiz portalu Nieruchomosci-online. pl.

Połowa pośredników obstawia stabilność cen

Jak wynika z badania, co dziesiąty agent prognozuje spadek cen ofertowych kawalerek z drugiej ręki w drugim kwartale 2023 r. (11 proc. ankietowanych). Z kolei 47 proc. przewiduje utrzymanie obecnych wysokich stawek, a prawie 42 proc. oczekuje kolejnych wzrostów. Opinie przedstawicieli biur nieruchomości bardziej podzielone są w przypadku mieszkań większych niż kawalerki: 40 proc. prognozuje stabilizację cen, 33 proc. wzrosty, a 26 proc. wciąż dostrzega przestrzeń do spadków.

"Obecnie największą popularnością cieszą się niewątpliwie kawalerki, mieszkania dwupokojowe i małe trzypokojowe, ponieważ na tyle stać kupujących. Wielu klientów już myśli o +Bezpiecznym Kredycie 2 proc.+, już podpisuje umowy rezerwacyjne. Są to więc segmenty najbardziej zagrożone wzrostem cen. Apetyt sprzedających na więcej będzie powodować, że będą oni chcieli podwyższać ceny" – oceniła Ewa Klos-Rychter, pośrednik, radca prawny, właściciel KLOS Kancelaria Prawna Nieruchomości we Wrocławiu.

Zdaniem pośredników, poszukujący wciąż często nie akceptują stawek proponowanych przez stronę sprzedającą.

Chętnych na własne "M" nie brakuje

"Klientów poszukujących nieruchomości do zakupu – na potrzeby własne, czy pod inwestycję – nie brakuje. Największym wyzwaniem jest obecnie pogodzenie oczekiwań stron co do ceny transakcyjnej. Tutaj pojawiają się coraz większe rozbieżności" - dodała Katarzyna Hańderek z biura Nieruchomości Hańderek w Bielsku-Białej.

Pośrednicy wskazują jednak, że poszukujący wkrótce będą mieli nieco większy wybór ofert na rynku wtórnym.

"Najmocniej widoczne jest to w segmencie większych mieszkań – tam +zastrzyku+ nowych ofert w najbliższych miesiącach spodziewa się 61 proc. przedstawicieli biur nieruchomości (28 proc. jest za stabilizacją, a 11 proc. za spadkiem podaży). W przypadku kawalerek wzrost podaży przewiduje z kolei 47 proc. pośredników (40 proc. jest za stabilizacją, a 12 proc. za spadkiem podaży)" - napisano.

"W ostatnim czasie podaż na rynku wtórnym nie ulegała większym wahaniom. Jak wskazują dane portalu Nieruchomosci-online. pl, liczba ofert mieszkań na sprzedaż utrzymuje się na podobnym poziomie już od drugiej połowy 2022 r." - dodano.

