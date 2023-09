Mieszkania w Warszawie tylko powyżej 10 tys. zł/mkw.? Sprawdzamy

Zapraszamy na webinary o kredytach hipotecznych!



04.10.2023, godz. 12:30 Jak oszczędzić na kredycie hipotecznym i szybciej pozbyć się długu

Jeśli zastanawiasz się nad kredytem i nie możesz liczyć na "Bezpieczny Kredyt 2 proc.", to tu dowiesz się jakie wybrać oprocentowanie, jak wnioskować o kredyt, jak zadbać o zdolność kredytową i jak przygotować się na spotkanie z bankiem.

Jeśli spłacasz już kredyt hipoteczny, to podpowiemy czy opłaca się nadpłacać kredyt i jak to zrobić, co warto zrobić z wolnymi środkami, kiedy refinansować "hipotekę".



04.10.2023 godz. 14:00 „Bezpieczny Kredyt 2 procent - wszystko, o co boisz się zapytać Eksperci podsumują pierwszy kwartał programu, opowiedzą o pułapkach, czekających na wnioskujących o kredyt z dopłatami, wskażą różnice pomiędzy ofertami banków oraz odpowiedzą na pytania Uczestników.



