Mieszkania na wynajem. Tyle lokali powstało w Polsce w ramach inwestycji funduszy

Na rynku mieszkaniowym można zaobserwować zainteresowanie funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w mieszkania na wynajem; w ten sposób w Polsce wybudowano ok. 8 tys. mieszkań - poinformował PAP resort rozwoju i technologii.

fot. KWS / / Bankier.pl

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało PAP, że na polskim rynku mieszkaniowym widzi zainteresowanie funduszy inwestycyjnych lokujących kapitał w mieszkania na wynajem. Dominującym modelem takiego inwestowania jest zawieranie umowy z deweloperem i zlecanie mu budowy budynku, w którym mieszkania są następnie wynajmowane na zasadach rynkowych.

"Aktualnie w takim systemie wybudowano w Polsce ok. 8 tys. mieszkań, z czego ok. 2 tys. należy do państwowej spółki PFR Nieruchomości S.A. Stanowi to ok. 0,06 proc. rynku najmu mieszkań w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego rocznie buduje się w tym systemie ok. 1,5-2 tys. mieszkań" - dodano.

Przeczytaj także Eksperci: W rękach inwestorów instytucjonalnych jest nieco ponad 9000 mieszkań na wynajem

Jak zauważyła agencja Reuters, inwestorzy z sektora nieruchomości widzą obiecujące perspektywy w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, gdzie wysokie stopy procentowe i niewielka podaż ogranicza dostęp do własnego mieszkania dla coraz większej liczby osób.

Reuters wskazał, że w Polsce, gdzie rośnie liczba ludności w dużych miastach, niedobór szacuje się na ok. 3 miliony mieszkań. Powołano się przy tym na dane Eurostatu, które mówią, że wskaźnik przeludnienia (tj. brak wystarczającej liczby pomieszczeń dla liczby osób w gospodarstwie domowym) wynosi w Polsce 37 proc. w porównaniu z 17,5 proc. średniej UE. Na niedobory mieszkaniowe wpłynęła również imigracja z Ukrainy.

Sytuacja w Czechach czy na Węgrzech również przyciąga inwestorów. Widzą oni okazję rynkową, ponieważ „młodsze pokolenia stają się bardziej otwarte na wynajem, podążając za trendem minionych dekad w Europie Zachodniej, podczas gdy podaż nowoczesnych zasobów najmu jest bardzo ograniczona" - powiedział agencji Reuters Rune Kock, dyrektor działu nieruchomości duńskiej firmy NREP, która weszła na polski rynek w 2021 r. i planuje zainwestować w sektor mieszkaniowy ok. 500 mln euro w takich miastach jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy Kraków.

"Duża część zasobów mieszkaniowych to mieszkania z czasów komunizmu, które bardzo potrzebują modernizacji. Jest to zaleta dla deweloperów, którzy mogą dotrzeć do rosnącej puli pracowników z zagranicy z udogodnieniami takimi jak szybki internet, siłownie i umowy najmu w języku angielskim" – pisze Reuters.

Inwestycje w sektorze, głównie w Polsce i Czechach, skoczyły o 38 proc., do 130 mln euro w pierwszej połowie 2022 r.

Wg danych Cushman & Wakefield obecne stopy zwrotu z nieruchomości mieszkaniowych są o 100 do 200 punktów bazowych wyższe niż w Europie Zachodniej; w Warszawie wynoszą one 5 proc., w Pradze 4,1 proc., podczas gdy w takim miastach jak Berlin, Paryż czy Londyn odpowiednio 2,7 proc., 3 proc. i 3,25 proc.

Według raportu PwC, przywołanego przez agencję Reutera, rynek prywatnego najmu potroi się do 2028 r. i osiągnie w Polsce liczbę 63 tys. mieszkań. Niemiecka spółka TAG Immobilien AG planuje przyspieszyć budowę holdingów mieszkaniowych w Polsce, a G City (wcześniej znana jako Atrium European Real Estate) planuje uruchomić projekt budowy 500 lokali w Warszawie w pierwszym kwartale 2023 roku – pisze Reuters.

Odnosząc się do raportu PwC Ministerstwo Rozwoju i Technologii oceniło, że przyrost tego sektora w ramach rynku najmu w najbliższych latach nie będzie znaczący. "Podawane w artykule przewidywania - 63 tys. mieszkań do 2028 r. - wydają się znacznie przeszacowane" - oceniono.

mick/ mrf/ pif/ mmu/