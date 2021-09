Nowojorski wieżowiec bublem? Mieszkańcy: To szklana- śmiertelna- pułapka

fot. STUDIO MELANGE / / Shutterstock

Czarne chmury zebrały się nad adresem 432 Park Avenue na Manhattanie. Mieszkańcy żądają 125 mln dolarów odszkodowania za wady konstrukcyjne i projektowe budynku. Naliczyli ich około 1500.

Przeczytaj także Przed wyborami niemieccy milionerzy lokują pieniądze w Szwajcarii

To jeden z najbardziej luksusowych i jednocześnie najdroższych adresów na tzw. przecznicy miliarderów. Rzeczywistość zweryfikowała marketing i zamiast eleganckich apartamentów mieszkańcy otrzymali standard rodem z nieremontowanych latami mieszkań komunalnych w najgorszej okolicy w Hallets Point. Jak donosi "New York Post", błędy podczas budowy skutkują obecnie powodziami, wybuchami instalacji elektrycznych, straszliwego hałasu i wibracji "jak na statku podczas sztormu".

Wspólnota mieszkańców oskarżyła dewelopera, który zbudował wieżowiec mierzącego 1396 stóp (425,5 metra), o niewłaściwe zaprojektowanie drapacza chmur i co może gorsze, odmowę wzięcia odpowiedzialności za błędy, "które zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców, odwiedzających ich gości oraz pracowników budynku".

Przeczytaj także Słynny restaurator Gordon Ramsay stracił ponad 5 mln funtów przez lockdowny





W czwartek złożyli w tej sprawie pozew w Sądzie Najwyższym Nowego Jorku. Możemy w nim m.in. przeczytać, że "ten przypadek przestawia jeden z najgorszych przykładów nadużyć firmy budowlanej w historii Nowego Jorku [...] To, co miało być jednym z najbardziej luksusowych budynków w mieście, oddano do użytku z ponad 1500 wad, które naliczono tylko i wyłącznie w częściach wspólnych budynku, pomijając liczne wady z poszczególnych lokali".

Mieszkańcy wieżowca sugerują, że łącznie stracili 250 mln dolarów, kupując w nim apartamenty. Sednem problemu jest wysokość, której ogromu deweloper chyba nie docenił. Cały budynek ma 96 pięter. Jakie przykłady wad podają mieszkańcy:

wibracje spowodowane wysokością i wiatrem były na wyższych piętrach tak duże, że utrudniały spanie (nawet przy umiarkowanej pogodzie)

zacinające się non stop windy, które na godziny stają się "celami" mieszkańców,

liczne powodzie zarówno w piwnicach, jak i na wyższych kondygnacjach, wynikające ze słabego nadzoru nad wykonawcami,

zabetonowanie części instalacji elektrycznych bez odpowiednich zabezpieczeń, które doprowadziło do dwóch eksplozji w przeciagu dwóch lat. Jedna z nich wydarzyła się, kiedy wykonawca próbował zatamować przeciek na niższym poziomie budynku i przez pomyłkę przewiercił się przez przewody elektryczne. Wówczas naprawa kosztowała 1,5 mln dol.

głośne zsypy. Zrzucane śmieci z wyższych pięter brzmią jak "wybuch bomby" na tych niższych.

To jednak nie koniec. Wciąż zarządy dopatrująśię nowych wad.

Strzelista wieża przy 432 Park Avenue jest jednym z najwyższych budynków w Nowym Jorku i jednocześnie jednym z najdroższych adresów na świecie. Za projekt odpowiada firma wybitnego architekta Rafaela Vinoly. Oddany został do użytku w 2015 roku. Szacunkowa wartość sprzedanych mieszkań to około 3,1 mld dolarów. Najwyższą cenę uzyskano od jednego nabywcy, który kupił lokale na 92 i 93 piętrze za 91,1 mln dolarów. Wśród kupujących znalazła się m.in. Jennifer Lopez (która akurat sprzedała swój 1000 - metrowy apartament w 2019 roku za 2 mln mniej niż zapłaciła).

aw