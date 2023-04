Mieszkańcy tych regionów najsumienniej płacą rachunki

Najsumienniej rachunki płacą mieszkańcy Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego – wynika z rankingu rzetelności przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorszą ocenę otrzymali konsumenci z Dolnego Śląska, Warmii i Mazur oraz na Pomorza.

fot. poludziber / / Shutterstock

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej i Rzetelna Firma zbadały rzetelność polskich konsumentów, biorąc pod uwagę nie tylko kwotę zadłużenia w regionach, ale także ich wielkość i zaludnienie - wyjaśnił PAP prezes KRD Adam Łącki. Dodał, że eksperci zestawili łączny dług na 1 tys. mieszkańców, średnią wartość zaległości notowanych w KRD dla danego obszaru oraz odsetek osób zadłużonych wśród mieszkańców województwa. Im więcej punktów zdobyło, tym wyższe miejsce zajęło w rankingu i tym wyższa jest rzetelność jego mieszkańców.

Podkarpacie kontra Dolny Śląsk

W rankingu rzetelności konsumentów najlepiej wypadli mieszkańcy województwa podkarpackiego (44 pkt), małopolskiego (40 pkt), świętokrzyskiego (37 pkt). Najgorzej natomiast konsumenci z Dolnego Śląska (8 pkt), Warmii i Mazur (13 pkt) oraz Pomorza (13 pkt).

Katarzyna Starostka z Rzetelnej Firmy zwróciła uwagę, że choć najwyższe łączne kwoty zadłużenia mają mieszkańcy Mazowsza, czyli 6,3 mld zł, oraz Śląska z zadłużeniem sięgającym 6,2 mld zł, "to nie tyle świadczy to o ich wybitnej nierzetelności, ile wynika raczej z najwyższego w kraju zaludnienia tych regionów". "Ponieważ każde województwo różni się pod tym względem, obiektywnym wskaźnikiem w rankingu jest właśnie przeliczenie długu na tysiąc mieszkańców" – dodała, wyjaśniając PAP metodologię rankigu.

Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że na koniec lutego br. województwem, w którym mieszkańcy mają największe problemy ze spłatą zobowiązań, jest dolnośląskie. Wśród mieszkańców Dolnego Śląska 9,54 proc. jest wpisanych do Krajowego Rejestru Długów, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi ponad 1,8 mln zł. Miejsce drugie od końca należy do Warmińsko-Mazurskiego, w którym wyniki są podobne. Osoby z niespłaconymi zobowiązaniami finansowymi stanowią 9,51 proc. wszystkich, a dług na 1 tys. mieszkańców wynosi niemal 1,8 mln zł.

Refinansowanie kredytu mieszkaniowego krok po kroku

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W gronie dłużników są też mieszkańcy Pomorza (czyli woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego). Dług na 1 tys. mieszkańców wynosi tam ponad 1,7 mln zł. Odsetek dłużników oscyluje wokół 9 proc. wszystkich mieszkańców, a ich przeciętny dług wynosi od 18 249 zł w Zachodniopomorskiem, do 20 438 zł w województwie pomorskim.

Z kolei Podkarpackie to region, który ma zarówno najniższy poziom zaległości na 1 tys. osób (693 tys. zł), jak i odsetek zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców - 3,75 proc. Na drugim miejscu znalazła się Małopolska, gdzie do rejestru długów wpisanych jest 4,66 proc. mieszkańców, a zadłużenie na 1 tys. osób wynosi 868 tys. zł. Z kolei trzecie jest Świętokrzyskie - zadłużenie na 1 tys. mieszkańców wynosi tam niewiele ponad 1 mln zł, a do KRD wpisanych jest 5,45 proc. dłużników. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/