Mieszkam i zarabiam za granicą. Czy mogę wnioskować o "Bezpieczny kredyt 2 proc."?

"Bezpieczny kredyt 2 proc." to nowe rozwiązanie, które w założeniu ma ułatwić zakup pierwszej nieruchomości osobom w wieku do 45 roku życia. Budzi ono zainteresowanie nie tylko rodaków mieszkających w Polsce, ale także przebywających za granicą. Eksperci odpowiadają, czy mogą oni wnioskować o preferencyjny kredyt mieszkaniowy.

Zakupem mieszkania w Polsce z wykorzystaniem "Bezpiecznego kredytu 2 proc." interesują się także rodacy przebywający i pracujący obecnie za granicą. W listach do redakcji pytają Państwo o możliwość skorzystania z tego rozwiązania na przykład w sytuacji, gdy osiągane dochody wypłacane są w walucie innej niż złoty polski. Na to pytanie odpowiada Grzegorz Granda, dyrektor oddziału Expander Lublin. Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc."

Wyślij " Bezpieczny kredyt 2 proc." a dochody w innej walucie - Osoby zarabiające w innej walucie nie mogą skorzystać z programu. Zgodnie z rekomendacją KNF, waluta kredytu musi być tożsama z walutą dochodu. Osoby zarabiające np. w EUR mogą otrzymać kredyt tylko w EUR. Natomiast program przewiduje kredyty wyłącznie w PLN – mówi Grzegorz Granda. Dodaje, że w takiej sytuacji najpierw trzeba wrócić do kraju i zacząć osiągać dochody w PLN. Wówczas można zacząć ubiegać się o kredyt. Podkreśla, że do uzyskania kredytu konieczne będzie też posiadanie odpowiedniego stażu pracy – z reguły od 3 do 6 miesięcy. Ekspert dodaje też, że z kredytu mogą korzystać Polacy mieszkający poza granicami kraju. - Sama ustawa tego nie wyklucza, ale w praktyce nie będzie to możliwe, ponieważ dochody w innej walucie niż PLN nie pozwolą wziąć kredytu w PLN. A "Bezpieczny kredyt 2 proc." jest dostępny tylko w PLN – mówi Granda. Czym jest "Bezpieczny kredyt 2 proc.?" Czym jest "Bezpieczny kredyt 2 proc.?"

Na początku lipca 2023 r. wystartował program wsparcia kredytobiorców o nazwie "Pierwsze mieszkanie". W jego ramach udzielany jest tzw. "Bezpieczny kredyt 2 proc." z dopłatami. Dopłata do rat kredytu mieszkaniowego stanowi różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę, oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. Dopłaty będą wypłacane przez okres 10 lat.

W założeniu program ten kierowany jest do osób do 45 roku życia, które planują zakup pierwszej nieruchomości. Kredyt możesz otrzymać do wysokości maksymalnie 500 tys. zł, a w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – do 600 tys. zł.

"Bezpieczny kredyt 2 proc." – w których bankach?

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) "Bezpieczny kredyt 2 proc." udzielany jest obecnie w następujących bankach:

Jak pisaliśmy wcześniej na łamach Bankier.pl, z "Bezpiecznego kredytu 2 proc." mogą też skorzystać obcokrajowcy przebywający w Polsce i zarabiający w naszej walucie. Mogą na niego liczyć także klienci, którzy posiadają już nieruchomość za granicą. Nie mogą być jednak stroną żadnego kredytu hipotecznego. Więcej na ten temat w artykule "Bezpieczny kredyt 2 proc." nie tylko dla Polaków i nie tylko dla mieszkających w Polsce.

Jeśli macie pytania dotyczące "Bezpiecznego kredytu 2 proc.", piszcie na adres alert@bankier.pl lub redakcja@bankier.pl.