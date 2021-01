Mieszane oceny pierwszego patcha do "Cyberpunk 2077"

fot. Martina Badini / Shutterstock

Pierwszy z zestawów poprawek do gry "Cyberpunk 2077", tzw. patch, zbiera mieszane opinie graczy i komentatorów. Zwracają oni uwagę na niewielką liczbę zmian, ale jednocześnie wskazują na lekką poprawę płynności gry. Średnie oceny "CP 2077" po publikacji patcha nie zmieniły się, gra nie powróciła również do sklepu cyfrowego Sony.

Na portalu Reddit, w grupie poświęconej "Cyberpunk 2077" którą obserwuje 873 tys. osób, opinie dotyczące poprawek są w większości negatywne - zarzuty dotyczą głównie niewielkiej liczby zmian. Jak wskazuje jednak część komentatorów, wielkość patcha może wynikać z tego, że powstawał on w okresie okołoświątecznym, gdy część pracowników CD Projektu przebywała na urlopach. Jest to zgodne z zapowiedziami CD Projektu - firma informowała wcześniej, że większa liczba poprawek ma pojawić się w drugim patchu, zaplanowanym na luty.

Użytkownicy komputerów PC oraz konsol (głównie PlayStation) wskazują na portalu Reddit na poprawę płynności gry (większa liczba tzw. klatek na sekundę), ale - jak dodaje część osób - efekt ten został uzyskany kosztem nieco mniejszej liczby animacji lub lekko obniżonej jakości grafiki.

W najpopularniejszym materiale wideo dotyczącym patcha na YouTube (prawie 0,5 mln wyświetleń) użytkownik JuiceHead zauważa lekką poprawę płynności na komputerze PC oraz konsoli Xbox nowej generacji. Ponadto, zdaniem JuiceHead, po aktualizacji gra rzadziej wyłącza się na konsolach PlayStation. Jednocześnie autor wskazuje na kilka błędów, które napotkał podczas recenzji.

"Nie jest to duży skok naprzód, wszystkie te poprawki są niewielkie. Największe problemy gry nadal są widoczne" - ocenił.

"Ten patch to tak naprawdę raczej hotfix (mniejszy zestaw poprawek do gry - PAP Biznes)" - dodał.

Portal Tom's Guide w recenzji patcha ocenia, że odbiór poprawek ze strony użytkowników PC oraz PlayStation 4 jest pozytywny, dodając jednocześnie, że gra działa podobnie jak przed aktualizacją na konsoli Xbox One.

"Być może wersja na PlayStation była tym razem priorytetem dla CD Projekt Red, by skłonić Sony do przywrócenia gry do sklepu PlayStation. A może wersja na PlayStation była po prostu łatwiejsza do optymalizacji. W każdym razie pierwsze wrażenia wskazują, że wersja na Xbox One nie została poprawiona w takim stopniu, na jaki liczyli fani" - napisano.

W komentarzach na Reddit część osób wskazała ponadto, że w głównym wątku fabularnym gry po aktualizacji pojawił się nowy błąd.

W sobotę pomimo wydania patcha liczba osób grających w "Cyberpunk 2077" na Steam była niższa niż tydzień wcześniej. Portal SteamDB podał, że w szczytowym momencie w sobotę w grę grało ok. 79 tys. osób, podczas gdy przed tygodniem liczba graczy wyniosła 103 tys.

SteamDB poinformował również w niedzielę, że w tygodniu zakończonym 24 stycznia "Cyberpunk" spadł na piąte miejsce na liście najlepiej sprzedających się gier na Steam. Tydzień wcześniej gra zajmowała trzecią lokatę w zestawieniu.

Po udostępnieniu patcha średnie oceny gry nie zmieniły się - na platformie Steam wersję na PC pozytywnie ocenia nadal 78 proc. graczy, z kolei na portalu Metacritic oceny wersji na PlayStation i Xbox pozostały odpowiednio na poziome 3,5/10 pkt oraz 4,8/10 pkt.

Od wydania patcha do czasu publikacji depeszy nie pojawiła się informacja o przywróceniu gry do sklepu cyfrowego PlayStation Store.

W połowie grudnia Sony, producent PlayStation, usunął "Cyberpunk 2077" ze sklepu ze względu na liczne błędy i umożliwił niezadowolonym graczom zwrot pieniędzy.

Analityk Trigon DM Kacper Koproń w piątkowej rozmowie z PAP Biznes ocenił, że gra prawdopodobnie powróci do sklepu Sony dopiero po większym, lutowym zestawie poprawek.

Premiera nowej gry CD Projektu odbyła się 10 grudnia. Problemem gry okazała się duża liczba błędów i kłopoty z prawidłowym działaniem, głównie na starszych konsolach: PlayStation 4 i Xbox One. Sony, producent PlayStation usunął grę ze swojego sklepu, a Microsoft, właściciel Xbox, zaproponował niezadowolonym graczom zwrot pieniędzy. Ponadto pozwy zbiorowe w związku z nieudaną premierą gry na konsolach złożyły kancelarie prawnicze z USA, reprezentujące posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych powiązanych z akcjami CD Projektu.

Zgodnie z informacją podaną przez CD Projekt, do 20 grudnia sprzedaż gry sięgnęła 13 mln egzemplarzy.

Według opublikowanych w piątek danych firmy SuperData, do końca grudnia gracze kupili 10,2 mln cyfrowych kopii "Cyberpunk 2077". Liczba ta uwzględnia zwrócone kopie gry, jednak, zdaniem autorów raportu, nie wpłynęły one w istotny sposób na łączną sprzedaż. SuperData szacuje, że "CP 2077" zaliczył najbardziej udaną premierę w historii gier, biorąc pod uwagę sprzedaż cyfrową. Według szacunków, 80 proc. grudniowej sprzedaży gry w wersji cyfrowej mogło dotyczyć komputerów PC.

Kurs akcji CD Projekt spadł od premiery o ok. 37 proc. (PAP Biznes)

