Miedź zwyżkuje kolejny dzień. Optymizm dot. bodźców dla gospodarki USA

Miedź na LME zyskuje - w USA coraz bliżej do przyjęcia pakietu wsparcia dla gospodarki

Notowania miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną w reakcji na optymizm inwestorów co do rychłego przyjęcia pakietu wsparcia dla amerykańskiej gospodarki. Na LME miedź w dostawach 3-miesięcznych zyskuje 0,5 proc. do 7820,00 USD za tonę - informują maklerzy.