Miedź wyceniana stabilnie, ale zapasy najniższe od 18 lat

Gaz w Europie w kontraktach na maj staniał do 41,33 euro za MWh W piątek około godz. 10.30 gaz ziemny w holenderskim hubie TTF w kontraktach na maj staniał o 1,8 proc., do 41,33 euro za MWh. Spadła również jego cena w kontraktach na czerwiec o 1,78 proc., do 41,67 euro za MWh.