Miedź w Londynie mocno drożeje po zakłóceniach dostaw z kopalń w Peru

Ropa Brent zmierza do zaliczenia najdłuższej serii wzrostów ceny w tym roku

Ropa Brent na rynkach paliw zmierza do zaliczenia najdłuższej serii zwyżek cen w tym roku w reakcji na zobowiązania chińskich władz do zniwelowania szkód w gospodarce wywołanych falą blokad w czasie walki z COVID-19. Do tego doszło do zakłóceń w dostawach ropy z Libii, co powoduje zacieśnienie sytuacji podażowej na rynkach paliw - informują maklerzy.