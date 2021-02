Miedź w Londynie już powyżej 8 700 USD za tonę - po prognozie Goldman Sachs

fot. xfox01 / Shutterstock

Na giełdzie metali LME w Londynie miedź zdrożała powyżej 8 700 USD za tonę po podwyższeniu prognoz cen metalu przez analityków Goldman Sachs. Miedź w dostawach 3-miesięcznych drożeje o 1,8 proc. wobec 8.553,00 USD za tonę - informują maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zwyżkuje o 1,64 proc. do 3,9710 USD za funt.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. wskazują, że na rynkach istnieje duże ryzyko niedoboru miedzi w najbliższych miesiącach, a światowy rynek tego kluczowego metalu boryka się z największym deficytem miedzi od dekady.

Bank prognozuje w 2021 roku deficyt miedzi na poziomie 327 tys. ton i rekordową 10-letnią lukę podażową "na horyzoncie".

Goldman Sachs podwyższył docelowe ceny miedzi do 9.300/t - w okresie 3-miesięcznym, do 9 800 USD/t w okresie 6-miesięcznym i do 10.500 USD/t w okresie 12-miesięcznym, z odpowiednio 8 500, 9.000 i 10.000 USD za tonę.

Na zakończenie poprzedniej sesji miedź na LME zyskała 163 USD i kosztowała 8 553,00 USD/t. (PAP Biznes)

aj/ asa/