Miedź odrobiła część poniedziałkowych strat

Dworczyk: Do pierwszego tygodnia stycznia dotrze do Polski ok. 600 tys. szczepionek

Na przełomie grudnia i stycznia ma dotrzeć do Polski 300 tys. szczepionek na koronawirusa, a w kolejnym tygodniu następne 300 tysięcy - poinformował we wtorek szef KPRM Michał Dworczyk. Potwierdził, że pierwsza partia szczepionek dotrze do Polski 26 grudnia.