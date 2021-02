Miedź na LME w Londynie najdroższa od 2011 r.

Ropa w USA w dół, bo wiertnie w Teksasie wznawiają pracę

Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA staniała poniżej 60 USD za baryłkę, bo w Teksasie wiertnie ropy z łupków wznawiają pracę po przerwie wywołanej silnymi mrozami w tym regionie. Do tego nowa amerykańska administracja jest skłonna spotkać się z przedstawicielami Iranu, co potencjalnie utorowałoby drogę do większego eksportu irańskiej ropy - informują maklerzy.