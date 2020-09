Mieczysław Groszek dla Bankier.pl: Konsumenci chcą równoprawności gotówki i płatności bezgotówkowych

Bankier.pl

Pandemia spowodowała gwałtowne zmiany na rynku płatności bezgotówkowych – konsumenci zaczęli domagać się możliwości płacenia bezkontaktowo. – Nawet w okresie zamknięcia gospodarki obserwowaliśmy wzrost zainteresowania instalacją terminali – mówi w rozmowie z Bankier.pl dr Mieczysław Groszek, prezes zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa.

"20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl" to specjalny program, w ramach którego redakcja razem z zaproszonymi gośćmi rozmawia o przyszłości 20 gorących obszarów gospodarki. W tym odcinku rozmawiamy o przyszłości płatności bezgotówkowych.

Prezesa Fundacji Polska Bezgotówkowa zapytaliśmy o to, czy zmiany w preferencjach płatniczych konsumentów będą trwałe. – Spora część biznesów przeniosła się do internetu. To bardzo wzmocniło płatności w e-commerce – mówi Mieczysław Groszek, wskazując, że będzie to zapewne oznaczać trwałe podbudowanie tego segmentu rynku.

W najbliższym czasie olbrzymi wpływ na rynek płatności detalicznych będą miały innowacje, wskazuje prezes. Uruchomienie funkcji zbliżeniowej w BLIK czy wprowadzenie tzw. Soft POS (akceptowania płatności kartowych na smartfonach, zamiast specjalnych terminali) będzie oznaczać m.in. obniżenie kosztów akceptacji płatności bezgotówkowych.

– W zakresie wyrafinowanych narzędzi, po pierwsze (wyzwaniem będzie - przyp. red.) rozwój tzw. płatności w tle. To będzie 'załatwiało' za nas wszelkie czynności związane z transakcjami. Drugim elementem są płatności na portalach społecznościowych. Te mikropłatności omijające dotychczasowe systemy będą miały nowe wcielenia - od crowdfundingu, który jest czymś na kształt bankowości inwestycyjnej w mediach społecznościowych, do drobnych rozliczeń, np. kieszonkowego – podkreśla Mieczysław Groszek.

» Zobacz też inne odcinki z serii "20 wyzwań na 20-lecie Bankier.pl"