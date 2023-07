Miecz od Sasina i Enei dla ojca Rydzyka. Sprawą zajmie się NIK?

Ćwierć miliona złotych kosztował miecz, który minister aktywów państwowych Jacek Sasin i prezes Grupy Enea Paweł Majewski wręczyli dyrektorowi Radiu Maryja Tadeuszowi Rydzykowi. Posłowie PO składają w Sejmie interpelację, w której pytają o koszt zakupu i pochodzenie środków na zakup białej broni.

W niedzielę na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się 32. Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. W uroczystości wzięli udział politycy PiS, m.in. wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Szef MAP poinformował na Twitterze, że wraz z Pawłem Majewskim, prezesem Grupy Enea, wręczył O. Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. "Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu" - napisał minister.

Pielgrzymka Rodziny @RadioMaryja na Jasną Górę. Wraz z Pawłem Majewskim prezesem @Grupa_Enea wręczyliśmy O. Tadeuszowi Rydzykowi miecz z czasów Mieszka I. Trafi on do Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II w Toruniu. pic.twitter.com/2xeFbFvhT8 — Jacek Sasin (@SasinJacek) July 9, 2023

Posłowie Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski i Konrad Fryszak na konferencji prasowej poinformowali o skierowaniu interpelacji do Prezesa Zarządu ENEA Pawła Majewskiego oraz Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina w sprawie przekazania w niedzielę przez ministra historycznego miecza Ojcu Tadeuszowi Rydzykowi.

"Jest to wydarzenie bezprecedensowe i skandaliczne, że politycy z publicznych pieniędzy wręczają prezenty o wartości przekraczającej, jak dowiadujemy się z mediów, ćwierć miliona złotych. Takie prezenty są poważnym nadużyciem" - powiedział Truskolaski, powołując się na informacje medialne dotyczące wartość miecza.

Poseł KO poinformował, że w interpelacji pyta o dokładny koszt zakupu, prosi o wskazanie z jakich środków został dokonany oraz w ramach których celów działania spółki ENEA mieści się kupno i podarowanie miecza. Zaapelował, aby minister Sasin pokrył koszt zakupu prezentu z własnej kieszeni, jeśli okazałoby się, że w tym celu skorzystano ze środków fundacji spółki ENEA.

"Zabrakło tylko, by minister Sasin przekazał również hełm i zbroje Tadeuszowi Rydzykowi i może byłoby to zabawne, gdyby nie było straszne. Bo wszystko wskazuje na to, że za ten zakup zapłaciliśmy wszyscy, bo spółki skarbu państwa traktowane są jak bankomat, ale realnie tym bankomatem są nasze kieszenie" - powiedział Fryszak.

Poseł KO zapowiedział również złożenie pisma do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie prawidłowości wydania tych pieniędzy.

Jacek Sasin poinformował we wtorek, że miecz został zakupiony podobnie jak "wiele innych dzieł sztuki" do polskich muzeów przez fundację grupy ENEA i został przekazany do muzeum Pamięć i Tożsamość, które jest instytucją państwową.

"Nie jest to instytucja ojca (Tadeusza) Rydzka. Jest to muzeum współprowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tenże miecz będzie jednym z eksponatów muzeum, które otworzy swoje podwoje w październiku" - mówił Sasin. A opozycja, jego zdaniem, czepia się każdej sprawy.

Przypomnijmy, że Muzeum Pamieć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II zostało utworzone w 2018 roku zgodnie z umową zawartą pomiędzy ministrem kultury i dziecidzictwa narodowego a Fundacją Lux Veritas, powołaną przez redemptorystów i ojca Tadeusza Rydzyka.

