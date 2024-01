Najpierw przejęcie, teraz kadrowa czystka. Microsoft zwalnia na potęgę

Trzy miesiące po sfinalizowaniu przejęcia Activision Blizzard za 69 mld dolarów, Microsoft zabrał się za redukcję etatów w swojej nowej firmie. Gigant postanowił zwolnić też część pracowników Xboxa, co może zwiastować zmiany dla graczy.

fot. Sergei Elagin / / Shutterstock

Jak wynika z wewnętrznej notatki szefa działu gier Microsoftu, z pracą dla spółki pożegna się w tym tygodniu około 1900 osób. Większość zwolnień ma dotyczyć osób zatrudnionych w Activision Blizzard, w tym dotychczasowego prezesa spółki Mike’a Ybarra oraz Xboxa.

Przejęcie Activision przez Microsoft doszło do skutku w październiku 2023 r., po miesiącach starań o uzyskanie zgody ze strony organów antymonopolowych. Najdłużej opierali się urzędnicy z Wielkiej Brytanii. Obawiano się, że kupno producenta gier, w którego portfolio znajdują się takie tytuły jak “World of Warcraft” czy “Call of Duty”, zaburzy równowagę na rynku i pozwoli Microsoftowi osiągnąć na nim przewagę nad głównym konkurentem, czyli Sony.

Redukcja 1900 etatów oznacza, że dział Microsoft Gaming opuści 9% załogi. W ubiegłym roku gigant technologiczny zwolnił 10 000 osób, wpisując się w trend ograniczania zatrudnienia widoczny w całej branży. Według danych Layoffs.fyi w 2023 r. posady straciło w 262 tys. osób, zatrudnionych w 1186 spółkach technologicznych.

Zgodnie z agregatem cięcia etatów objęty w styczniu tego roku 76 firm technologicznych, z których odeszło łącznie 21 000 pracowników. To największa fala zwolnień w tym sektorze od kwietnia 2023 r. Microsoft nie jest więc wyjątkiem. Innym przykładem spółki z branży gamingowej, która zmniejszyła zatrudnienie w ostatnim czasie, jest twórca i wydawca League of Legends Riot Games, który zwolnił 530 osób, czyli 11% załogi.

Według komentatorów piszących o branży gamingowej, obok czystek w Activision Blizzard, zwolnienia przeprowadzone przez Microsoft objęły również zamknięcie działu gier fizycznych Xbox. Gigant może szykować się więc wkrótce na całkowite porzucenie fizycznych wydań na rzecz pełnej cyfryzacji swojej oferty. Na taki scenariusz wskazywał dyrektor naczelny “Windows Central” - Jez Corden.

Patrząc na kurs akcji, Microsoft ma za sobą bardzo udany początek roku. Od początku stycznia 2024 notowania spółki umocniły się o ponad 8%. W całym 2023 r. akcje giganta wzrosły o 57%.