Microsoft zamyka swoje stacjonarne sklepy

Najdłuższy (niegdyś) most na świecie wymaga remontu. Trzaskowski deklaruje pomoc

Deklaruję, że zadbam, aby most w Tczewie stał się filią Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i że ten most wyremontujemy; obiecywał to 5 lat temu prezydent Andrzej Duda, obietnicy nie dotrzymał - powiedział we wtorek w Tczewie (woj. pomorskie) kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski.