Zielone światło dla Microsoftu ws. największego przejęcia w historii

Od wielu miesięcy pojawiały się informacje na temat fuzji Microsoftu ze znanym producentem gier, czyli firmą Activision Blizzard. Wcześniej udało się zażegnać problemy w Stanach Zjednoczonych, a teraz poinformowano, że brytyjski urząd antymonopolowy również wydał swoją zgodę.

fot. Sergei Elagin / / Shutterstock

Microsoft zapłaci aż 69 mld dol. za zakup Activision Blizzard, a więc można mówić o największym przejęciu w historii tej branży. Producent gier ma w swoim portfolio m.in. takie tytuły jak “World of Warcraft” czy “Call of Duty”. 21 lipca Federalna Komisja Handlu (FTC) wycofała swój sprzeciw. Po tym pozostało czekać na informacje z Wielkiej Brytanii.

13 października doszło do zatwierdzenia w UK tego przejęcia po tym, jak finalnie zrestrukturyzowana umowa rozwiała wszelkie obawy regulatora. To oznacza, że Microsoft ma otwartą drogę do zamknięcia tej transakcji, jednak musi się spieszyć. Termin mija 18 października, ponieważ w lipcu zdecydowano się wydłużyć ten czas o trzy miesiące w celu uzyskania pozwolenia właśnie z Wielkiej Brytanii.

“Nowa umowa nie da Microsoftowi możliwości zablokowania konkurencji w branży gier w chmurze, gdy rynek się rozwinie. Dzięki temu dojdzie do zachowania konkurencyjnych cen i usług dla klientów” - napisano w oświadczeniu.

PB