Microsoft przechodzi na stałe na zdalną pracę

O ile menedżer pozwoli, pracownicy Microsofu będą mogli skorzystać z możliwości stałej pracy z domu, podaje BBC News.

Pracownicy Microsoftu będą mogli na stałe wykonywać swoje obowiązki w ramach home office. Działania giganta technologicznego nastąpiły po podobnych deklaracjach Facebooka i Twittera. Firma w oświadczeniu podała, że na niektórych stanowiskach praca zdalna nie będzie jednak opcją, ma to związek z koniecznością korzystania ze specjalnego sprzętu na miejscu.

"(...) pandemia wywołała pytania o to, czego nasi pracownicy mogą spodziewać się w przyszłości, dlatego w tym tygodniu przedstawiliśmy pracownikom wskazówki dotyczące naszego myślenia o elastyczności pracy. Idąc dalej, naszym celem jest oferowanie jak największej elastyczności w celu wspierania indywidualnych stylów pracy, przy jednoczesnym równoważeniu potrzeb biznesowych i dbaniu o to, abyśmy żyli zgodnie z naszą kulturą", podała spółka we wpisie na pracowniczym blogu.

Pracownicy, którzy zdecydują się na stałą pracę zdalną, zrezygnują z przydzielonej im powierzchni biurowej. Mimo to nadal będą mogli korzystać z dostępnych miejsc w biurach Microsoftu.

