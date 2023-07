Microsoft ma zielone światło na przejęcie Activision Blizzard. To rekorodowa transakcja na rynku gier

Sąd odrzucił wniosek organów regulacyjnych o zablokowanie transakcji. Ta decyzja otwiera na nowo możliwość przejęcia Activision Blizzard przez Microsoft, największej transakcji na rynku gier. Wyceniana jest na ponad 69 mld dolarów. Po pokonaniu trudności w USA gigant założony przez Gatesa skupi się na problemach w Wielkiej Brytanii.

Activision Blizzard ma w swojej stajni takie tytuły jak "Call of Duty", "World of Warcraft", "Diablo" czy "Overwatch". Jest także właścicielem Kinga, twórcy gier mobilnych, który stworzył "Candy Crush". Fuzja z Microsoftem zrodziła obawy graczy, że ograniczy on dostęp do gier użytkownikom Playstation lub zaoferuje im gorszą wersję. Z ich poglądami zgodzili się amerykańscy regulatorzy.

Federalna Komisja Handlu w USA zwróciła bowiem uwagę, że finalizacja tej największej umowy na rybku gier umowy może znacząco zmniejszyć konkurencję w branży. Umowa da Xboxowi, produkowanemu przez Microsoft, wyłączny dostęp do gier Activision, pozostawiając konsole Nintendo i Play Station Sony na lodzie. Wówczas koncern Gatesa argumentował, że wręcz przeciwnie - fuzja przyniesie graczom i firmom korzyści. Zaoferował także podpisanie 10-letniej umowy, w której zobowiązałby się dostarczanie gier z uniwersum "Call of Duty" przez dekadę.

Sprawa oparła się o sąd, który nie przychylił się do wątpliwości o ograniczeniu konkurencji i prośbę o zablokowanie transakcji. Jak argumentowała sędzia Jacqueline Scott Corley w BBC News,

"organ regulacyjny nie wykazał, że jest prawdopodobne, że połączona firma prawdopodobnie wycofa Call of Duty z Sony PlayStation lub że jej własność treści Activision znacznie zmniejszy konkurencję na rynku subskrypcji bibliotek gier wideo i gier w chmurze".

FTC może się jednak odwołać od orzeczenia. Może o tym sugerować komunikat, w którym napisano, że "jesteśmy rozczarowani tym wynikiem". Równolegle odbywa się analogiczny proces przed sądem administracyjnym.

Prezes Microsoftu Brad Smitch powiedział, że firma jest "wdzięczna za szybką decyzję". To orzeczenie jest jak dotąd najsilniejszym sygnałem, że transakcja ostatecznie ruszy. Po tej informacji akcje Activision wzrosły o ponad 10 proc.

Obecnie rozpatrywana jest próba zablokowania fuzji w Wielkiej Brytanii. Zarówno koncern, jak i brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków zgodzili się zawiesić postępowanie sądowe, by dać Microsoftowi czas na przedstawienie propozycji restrukturyzacji. Unia Europejska już wyraziła zgodę na transakcję.

Microsoft stara się dotrzymać kroku liderom rynku - Playstation i Nintendo, inwestując znaczne środki w treści gier, które będą zachęcać graczy do wybrania jego platform, w tym konsoli Xbox.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.