Microsoft kłóci się z USA o zaległe podatki. Nawet jak na Big Tech są spore

Made in Wroclaw 2023 to święto innowacji i przedsiębiorczości Zarezerwujcie datę w kalendarzach! 17 października Wrocław ponownie będzie obchodził swoje święto innowacji i przedsiębiorczości. Wszystko za sprawą Made in Wroclaw, wyjątkowego wydarzenia, które pokazuje co nakręca regionalny biznes. Skorzystać będzie mógł każdy z nas.