Mick Jagger wystawilł na sprzedaż dom za 3,5 mln dolarów. Ma 529 mkw. i dzwonnicę

WIELKA BRYTANIA Teorie spiskowe wiecznie żywe. Inflacja to tajny pomysł rządu, a p(l)andemia była oszustwem Co czwarty mieszkaniec Wielkiej Brytanii wierzy, że pandemia Covid-19 była oszustwem, a co trzeci - że wzrost cen jest spiskiem rząd, którego celem jest zwiększenia kontroli nad społeczeństwem - wynika z badania opisującego wiarę Brytyjczyków w teorie spiskowe, omawianego przez dziennik "The Guardian".