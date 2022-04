Michel: Jestem zszokowany przejmującymi obrazami okrucieństw popełnionych Rosjan

39. dzień wojny. Mer Kijowa: To, co wydarzyło się w Buczy, to ludobójstwo

Niedziela jest trzydziestym dziewiątym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. "Cały obwód kijowski jest już wolny od rosyjskich okupantów" - oznajmiła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Blisko 300 osób trzeba było pochować "w zbiorowych grobach" w Buczy na północny zachód od Kijowa, gdzie trwały zacięte walki - przekazał mer miasta Anatolij Fedoruk. Dawyd Arachamija, główny ukraiński negocjator rozmowach pokojowych z Rosją, stwierdził natomiast, że "spotkanie prezydentów Ukrainy i Rosji z dużym prawdopodobieństwem odbędzie się w Turcji".