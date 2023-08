Michał Kołodziejczak i Adam Bodnar startują wspólnie z KO

"Jest partia złodziejstwa i partia uczciwości". Kaczyński o tym, że Polskę stać na wydatki Jak my rządzimy, to pieniądze są, jak oni - to pieniędzy nie ma. Dlaczego? Czy dlatego, że my jesteśmy cudotwórcami? Nie, my nie pozwalamy kraść. W Polsce jest partia złodziejstwa i partia uczciwości - podkreślił w Uniejowie wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.