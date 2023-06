Nowy gracz z ofertą funduszy inwestycyjnych. Duży wybór i brak prowizji

Michael / Ström Dom Maklerski SA ogłosił dwie nowości w ofercie. Pierwsza to platforma MS Fund Online, służąca do budowania strategii inwestycyjnych w oparciu o fundusze. Drugą jest usługa zarządzania aktywami skierowana do klientów o większych portfelach.

Uruchomiona przez dom maklerski Michael / Ström platforma MS Fund Online umożliwia kupno certyfikatów i jednostek uczestnictwa prawie 700 funduszy inwestycyjnych z Polski i zagranicy. Jak zapowiada Dyrektor ds. Rozwoju Produktów Inwestycyjnych spółki, Tomasz Miłkoś, ich liczba będzie stale zwiększana.

- Tak duża skala pozwala na inwestowanie, zarówno na polskim rynku, jak i globalnym, w różnego rodzaju instrumenty, np. akcje, obligacje czy surowce. Z tygodnia na tydzień od uruchomienia MS Fund Online widzimy rosnące zainteresowanie wśród naszych klientów – komentował Tomasz Miłkoś.

Platforma MS Fund Online jest dostępna za darmo dla wszystkich klientów Michael / Ström DM. Żeby uzyskać do niej dostęp, wystarczy zalogować się do podstawowego systemu maklerskiego. Zakup, sprzedaż i konwersja jednostek uczestnictwa funduszy otwartych są całkowicie bezprowizyjny.

Sytuacja wygląda podobnie w Supermarkecie Funduszy Inwestycyjnych mBanku, który udostępnia ponad 300 funduszy i nie pobiera opłat za wystawianie zleceń przez Internet.

Asset Management w domu maklerskim Michael / Ström

Obok poszerzenia oferty o szeroki wybór funduszy, do nowości w domu maklerskim Michael / Ström dołączyło zarządzanie aktywami. Usługa Asset Management jest dostępna tylko dla klientów gotowych zainwestować minimum 250 tys. zł. Mogą oni wybrać jedną z pięciu strategii: konserwatywnej, dłużnej, dochodowej, zrównoważonej lub agresywnej, które różnią się od siebie poziomem ryzyka i potencjałem zysków.

Klienci, którzy są gotowi zdeponować co najmniej 5 mln zł, mogą korzystać z indywidualnych planów, przygotowanych specjalnie dla nich. Michael / Ström informuje, że opłaty za zarządzanie aktywami różnią się w zależności od przyjętej strategii. Zaczynają się od 0,5 proc., do których zostanie doliczona opłata za osiągnięte wyniki (success fee). Dom maklerski przekonuje, że koszty nie będę wyższe niż wtedy, gdyby klienci zdecydowali się inwestować na własną rękę. Część opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze ma być zwracana do ich portfeli.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. został założony w 2015 roku i specjalizuje się w emisjach obligacji. Według danych ze strony spółka zarządza obecnie aktywami o wartości 1,4 mld zł. Zgodnie z danymi KDPW z maja, dom maklerski prowadzi 3 049 rachunków. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy ich liczba zwiększyła się o 477.