Miasto Kielce zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych

fot. Dawid K Photography / / Shutterstock

Miasto Kielce zadebiutowało w poniedziałek na Giełdzie Papierów Wartościowych. Na rynek Catalyst wprowadzono obligacje o wartości 167, 5 mln zł.

Wartość nominalna każdej obligacji wynosi tysiąc złotych. Terminy wykupu poszczególnych serii obligacji przypadają na lata 2022-2037.

"Bardzo cenimy sobie możliwości, jakie rynek Catalyst oferuje samorządom terytorialnym, a naszą obecność na nim traktujemy jako kolejne z działań, które podejmujemy w ostatnich latach, dla uporządkowania sposobów finansowania rozwoju miasta" – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Zobacz także Inwestowanie na giełdzie z rachunkiem inwestycyjnym BOSSA

Podczas spotkania zaprezentowano walory gospodarcze, kulturalne i turystyczne Kielc. Przedstawiciele kieleckiego ratusza zwrócili uwagę, że stolica województwa świętokrzyskiego staje się miastem nowoczesnych technologii.

"To m.in. dwie ogromne inwestycje: trwająca już budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar oraz mająca rozpocząć się wkrótce budowa fabryki Cromodora Wheels" – podkreślił Tomasz Jakubczyk z Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Kielce.

Obligacje miasta Kielce zostały wyemitowane w grudniu 2021 roku i objęte przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Po wprowadzeniu obligacji do obrotu, może je kupić każdy.

Wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. Jerzy Kwieciński poinformował, że wejście na Giełdę Papierów Wartościowych jest źródłem długiego finansowania miasta.

"Jest to także promocja Kielc jako ośrodka gospodarczego. Trzymamy kciuki, żebyście państwo byli jak najlepiej rozpoznawani na rynku kapitałowym. Bardzo się cieszymy, że samorządy potrafią organizować finansowanie z różnych źródeł, zarówno rządowych jak i unijnych. Obligacje komunalne, dzięki którym można finansować inwestycje, to doskonały instrument do rozwoju Miasta" – powiedział Kwieciński.

Miasto Kielce jest 133 emitentem na rynku Catalyst oraz trzecim debiutem na tym rynku w 2022 roku. Debiut Kielc na rynku Catalyst stanowi jedną z największych emisji obligacji jednostek samorządu terytorialnego w okresie ostatnich kilku lat. (PAP)

Autor: Janusz Majewski

maj/ skr/