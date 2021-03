Miasta-widma w Rosji. Domy znikają pod lodem i śniegiem

Kryształy lodu, pod którymi znikł żyrandol, zaspy śniegu na klatkach schodowych, ściany mieszkań i meble niknące pod warstwami szronu i lodu - zdjęcia opuszczonych domów w republice Komi na północy Rosji opublikowała w poniedziałek telewizja ABC News.

Zdjęcia zamieszczone na Twitterze pochodzą z miejscowości Siewiernyj. "Mroźny klimat, z temperaturami spadającymi do minus 50 stopni Celsjusza i bezrobocie skutkują coraz większą migracją, która sprawia, że niektóre osiedla stały się miastami widmo" - relacjonuje ABC News.

