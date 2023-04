Miasta walczą o pieniądze podatników. Za PIT są nagrody

Od tańszego biletu na autobus po wygrany w loterii podatkowej samochód – tak polskie miasta "walczą" o podatników. Wśród szeregu preferencji za rozliczenie podatku dochodowego w mieście są m.in. zniżki na basen, darmowe wejściówki do muzeum, rabat na spektakle teatralne oraz bezpłatne zwiedzanie ZOO. To tylko część benefitów za rozliczenie PIT. Na zniżkach oferowanych przez miasta "za podatek" można sporo zaoszczędzić.

Inflacja sięga coraz mocniej do kieszeni. Wskazują na to m.in. ostatnie dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Jednym ze sposobów zatrzymanie pieniędzy w portfelu jest korzystanie ze zniżek. Część miast w Polsce oferuje pakiet bonusów dla mieszkańców, którzy rozliczą w nim podatek dochodowy. Sprawdzamy, jakimi nagrodami i benefitami kuszą mieszkańców miasta.

Przy rozliczeniu PIT należy wskazać miejsce zamieszkania. Zgodnie z prawem nie trzeba być zameldowanym w danym mieście, aby móc w nim rozliczyć roczny podatek dochodowy. Miejscem właściwym do rozliczenia PIT jest ta miejscowość, w której podatnik żyje na co dzień. W żargonie prawnym nazywa się to miejscem, które jest dla osoby fizycznej ośrodkiem interesów życiowych - osobistych i gospodarczych. Aby zmienić adres w PIT wystarczy w rządowej usłudze "Twój e-PIT", komercyjnym programie lub na papierowym formularzu podatkowym należy wskazać właściwy adres zamieszkania.

Po co miastom podatnicy?

Zniżki na komunikację, dodatkowe punkty w rekrutacji, czy loteria podatkowa – można zapytać, o co właściwie tyle hałasu? Dlaczego miasta zabiegają o podatników? Oczywiście, chodzi o pieniądze. Wpływy z podatków dochodowych płaconych przez mieszkańców częściowo wracają do budżetów miast. Te z kolei przeznaczają środki m.in. na rozwój i utrzymanie transportu publicznego, zieleni, budowę siłowni, placów zabaw na świeżym powietrzu oraz modernizację infrastruktury.

Wrocław daje dodatkowe punkty w rekrutacji do przedszkoli i szkół

Samorząd stolicy Dolnego Śląska, ja co roku, zachęca mieszkańców to rozliczania się w mieście. Podatnicy, którzy wskażą Wrocław w formularzu podatkowym mogą stać się członkami programu „Nasz Wrocław”. Umożliwia on m.in. korzystanie z tańszych o 25 proc. biletów imiennych w komunikacji miejskiej, zniżki nawet do 50 proc. u partnerów akcji oraz darmowe wejścia do wrocławskiego ZOO, Hydropolis, CH Zajezdni, na stadion oraz lodowisko.

Dodatkowo posiadanie aktywnego statusu podatnika to profity dla osób posiadających dzieci. Rodzice rozliczający podatek dochodowy we Wrocławiu otrzymają dodatkowe punkty w drugim etapie rekrutacji do szkół podstawowych (90 pkt), przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w SP (50 pkt).

Kraków obniża ceny biletów w komunikacji miejskiej

Kolejnym miastem, które oferuje szereg zniżek jest Kraków. W ramach akcji „Płacę podatki w Krakowie” mieszkańcy mogą skorzystać z Karty Krakowskiej. To program zniżek podobny do wrocławskiego, w którym oferowane są tańsze bilety w komunikacji miejskiej oraz rabaty na wejściówki w instytucjach kultury.

"W 2022 roku Kraków zyskał około 33 tys. nowych podatników, a budżet miasta – dodatkowe 100 mln zł. To kwota, która pozwala sfinansować budowę 2 szkół podstawowych (dla 600 uczniów każda) albo 6 przedszkoli (dla 150 dzieci każde), można też za nią postawić 3 kryte pływalnie albo 5 hal gimnastycznych, wystarczy, by kupić 10 nowoczesnych, niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów albo 23 elektryczne autobusy przegubowe, wreszcie – by urządzić kilka dużych parków." - podają włodarze miasta.

Lublin kusi loterią podatkową

„Rozlicz PIT w Lublinie” i wygraj samochód - zachęcają władze miasta. Na podatników rozliczających podatek dochodowy w stolicy Lubelszczyzny czeka 15 nagród pieniężnych o jednostkowej wartości: 1000 zł i 2000 zł. Natomiast nagrodą główną, podobnie jak w latach ubiegłych, jest samochód osobowy o napędzie hybrydowym.

Katowice mają pakiet zniżek dla podatników

Specjalne karty dla mieszkańców są coraz bardziej popularne. Do grona polskich aglomeracji posiadających ten rodzaj zachęty do rozliczenia podatku dochodowego należą również Katowice. Podatnicy rozliczający PIT w stolicy województwa śląskiego otrzymują dodatkowe punkty przy rekrutacji do miejskich przedszkoli. Karta Katowicka uprawnia również do szeregu zniżek. Wśród nich są m.in. rabaty na wybrane obiekty MOSiR, tańsze bilety do teatrów i muzeów.

Tysiące złotych do wygrania w łódzkiej loterii podatkowej

Łódź zachęca mieszkańców, którzy nadal rozliczają się w innych miastach (często są to rodzinne miejscowości) do zmiany adresu w rozliczeniu PIT. Łodzianie, którzy rozliczą podatek dochodowy za 2022 r. w mieście mogą wziąć udział w Loterii Podatkowej.

Mniejsze miasta też walczą o podatników

O podatników walczą nie tylko duże miasta. Pruszcz Gdański zachęca do wskazania miasta w rocznym rozliczeniu PIT i wzięcia udziału w loterii. Wygrać można samochód Toyota Yaris z napędem hybrydowym.