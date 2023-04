Miały podnieść brytyjski przemysł, a częściowo powstają w Polsce. Burza wokół nowych fregat dla Royal Navy

MEDIA Tak omija się sankcje. Elektronika za 1,2 mld dolarów trafiła do Rosji Niepozorna brytyjska firma, zarejestrowana w domu szeregowym na północnym przedmieściu Londynu, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę miała wysłąć do Rosji elektronikę o wartości ok. 1,2 mld dolarów; z czego sprzęt za blisko miliard dolarów to towary objęte sankcjami - ujawnił w sobotę dziennik "Financial Times".