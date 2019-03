Miało być rozszerzenie "piątki PiS". Były słowa o wolności

Człowiek, który żyje w biedzie i patrzy na biedę swojej rodziny, wolny nie jest. Od dziś nie mówimy już o "Nowej piątce PiS", ale o "Piątce Plus", bo plus to wolność - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Gdańsku podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości.

Podczas spotkania - według nieoficjalnych informacji - szef PiS miał rozszerzyć tzw. piątkę PiS o kolejną propozycję programową dotyczącą "bardzo ważnego tematu" - zapowiadano od piątkowego popołudnia.

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin (Porozumienie) pytany wcześniej w sobotę o kolejną propozycję programową do "piątki PiS" wyraził opinię, że będzie ona bezkosztowa dla budżetu. "Mogę tylko powiedzieć, że tym razem nie będzie chodziło o kolejny transfer społeczny. To będzie propozycja z innego obszaru" mówił Gowin w RMF FM.

Prezes PiS mówił natomiast o wolności

Wolność to szczególne pojęcie, którego treścią jest wartość, która leży w centrum kultury europejskiej wyrosłej z chrześcijaństwa, w centrum naszej kultury. To wartość, która określa sens naszej historii - mówił prezes PiS.

Droga wolności, która idzie przez świat miała różne punkty kulminacyjne, jak ten, którym było powstanie Solidarności - ruchu ku wolności, z którego możemy być dumni. (...) Wolność to prawo jednostki, grup społecznych do działania. To także wolność narodów. My Polacy wiemy, jak bardzo jest to ważne. W państwie demokratycznym musi być zapewniona wolność - wolność słowa, działania, możliwość wpływu obywateli na władzę.

Wolność powinna być także zapewniona w życiu codziennym, a człowiek, który żyje w biedzie i patrzy na biedę swojej rodziny, wolny nie jest.

Prawo w nowoczesnym państwie musi być jasne, przejrzyste i równe dla wszystkich.

Ostatnio w PE zapadła decyzja, która godzi w wolność. PO nie tak dawno mówiła, że są temu przeciwni, a w istocie była za. PiS dokona tego typu implementacji, że wolność zostanie zachowana.

Od dziś nie mówimy już o "Nowej piątce PiS", ale o "Piątce Plus", bo Plus to wolność - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński w Gdańsku podczas konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości.

My opowiadamy się za prawdą i wolnością. Dla nas „solidarność” to nie tylko słowo, ale także wyznacznik polityki gospodarczej i europejskiej - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki zapowiedział zwiększanie roli polskich portów w Europie. - Idziemy we właściwym kierunku - mówi. - Można oczywiście się prawą ręką za lewe ucho złapać i towary zwozić do Polski przez Hamburg czy Rotterdam, można do Gdańska jechać przez Łowicz, ale po co? My zabieramy ten obrót w Europie środkowej, który przynosi ogromne dochody - przekonywał.

Podobnie jak Kaczyński, mówił o ACTA 2. Zarzucił europosłom PO głosowanie za dyrektywą. Zapewnił, że PiS spróbuje sprawę w Brukseli załatwić.

Zwrócił się też do internautów: obiecuję wszystkim internautom, że będziemy walczyć o wolność w Internecie, to dla nas niezbywalne prawo. chcę z tego miejsca obiecać naszym youtuberom, blogerom, influencerom, forumowiczom, że będziemy walczyć o wolność w internecie.

Szef rządu zapewnił przy tym, że PiS patrzy na rozwój gospodarczy w sposób całościowy. "Nikogo nie chcemy wyrzucać za burtę" - zadeklarował.

Zaznaczył, że "Piątka Plus" to jest konsekwentna realizacja programu solidarnościowego. "To jest konsekwentne wykonywanie testamentu wielkiej "Solidarności", tej sprzed 40 lat" - podkreślił Morawiecki.

"Musimy mierzyć wysoko. Mierzymy wysoko" - mówił szef rządu. "Kto z nas (...) wierzy, że za 10 lat możemy być częścią G-20? Ja wierzę, wiem, że to jest możliwe" - stwierdził Morawiecki.

Premier powiedział, że polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijać na poziomie 3 albo 4 proc., a większość prognoz dla gospodarek strefy euro, to 1 proc.

"A więc strefa euro będzie jechała ślimaczym tempem 40 km/h, a (my) będziemy mknęli 120 km/h po autostradzie, może nawet 160 (km/h)" - powiedział Morawiecki.

W sobotę w Gdańsku odbyła się konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Wziął w niej udział prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. PiS jest partią wolności. Prawo równe dla wszystkich to właśnie wolność.

Konwencja regionalna PiS odbywa się na dziedzińcu Fahrenheita Politechniki Gdański przy ul. Narutowicza 11/12.

Z kolei pod koniec lutego prezes Kaczyński i premier Morawiecki na konwencji partii w Warszawie zapowiedzieli nowe propozycje programowe - tzw. nową piątkę PiS. Wśród nich znalazły się: wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżenie PIT do 17 proc. i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, a także "trzynastka" dla emerytów, przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.

Dotychczas PiS zorganizował konwencje regionalne w Katowicach i Wrocławiu, w trakcie których przedstawiono listy kandydatów w dwóch okręgach wyborczych: śląskim i dolnośląskim.

PiS zainaugurował kampanię wyborczą do Parlamentu Europejskiego konwencją w Jasionce pod Rzeszowem, która odbyła się na początku marca. W jej trakcie zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.

Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans. W deklaracji zapisano też sprawiedliwą politykę klimatyczną Europy, zrównoważony rozwój jako podstawy silnej UE czy STOP nielegalnej imigracji.

W lutym Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są m.in.: szef MSWiA Joachim Brudziński, wicepremier Beata Szydło, Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Czarnecki, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Elżbieta Kruk, Karol Karski, Tomasz Poręba, Zdzisław Krasnodębski, minister edukacji Anna Zalewska i Anna Fotyga.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja. Polacy będą wybierać 52 europosłów.

KWS, PAP