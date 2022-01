Miała być inwestycja w kryptowaluty. 42-latek stracił 150 tys. zł w oszustwie internetowym

fot. chainarong06 / / Shutterstock

Prawie 150 tys. zł stracił 42-letni mieszkaniec gminy Czemierniki (Lubelskie), który został oszukany przez przestępców internetowych pod pozorem inwestycji pieniędzy na giełdzie oraz w kryptowaluty. Po zasileniu pieniędzmi konta na rzekomej platformie, kontakt z analitykiem się urwał.

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim asp. Piotr Mucha, 42-letni mieszkaniec gminy Czemierniki na jednym z portali społecznościowych znalazł ogłoszenie o możliwości inwestowania na giełdzie. Zainteresowany ofertą założył konto na platformie inwestycyjnej podając swoje dane oraz numer karty debetowej powiązanej z kontem bankowym.

"Po rejestracji, telefonicznie skontaktowała się z nim kobieta informując, że firma, którą reprezentuje zajmuje się inwestycjami na giełdzie. W dalszej rozmowie instruowała 42-latka krok po kroku, jakie czynności ma wykonać. Zgodnie z jej namową, mężczyzna wykonał wszystkie polecenia i dokonał przelewu pieniędzy na wskazane konto" – zaznaczył aspirant.

Następnie ze zgłaszającym skontaktował się mężczyzna mówiący ze wschodnim akcentem i namówił zgłaszającego do wykonania kolejnego przelewu zasilającego środki na inwestycję. Zachęcał również do inwestycji w kryptowalutę i przekonał 42-latka do założenia konta na kolejnej platformie inwestycyjnej.

"Na polecenie rzekomego konsultanta 42-latek zainstalował też aplikację AnyDesk, co miało pomóc w procesie rejestracji na nowej platformie. Instruowany wykonał wszystkie polecenie, a także kilkukrotnie dokonywał zasilenia konta na rzekomej platformie" – przekazał oficer prasowy.

"Niestety kontakt z analitykiem się urwał. Podsumowując inwestycję okazało się, że straty sięgają niemal 150 tysięcy złotych" – poinformował asp. Piotr Mucha, który zaapelował o szczególną ostrożność w kontaktach telefonicznych z osobami proponującymi jakiekolwiek usługi finansowe lub bankowe.

"Nie należy również ulegać namowom rozmówców, nie przekazywać im żadnych danych i kodów. Pamiętajmy, że pomysłowość i przebiegłość oszustów jest nieograniczona. Tylko rozsądek i rozwaga mogą uchronić nas przed staniem się ofiarą" – dodał policjant.(PAP)

Autorka: Gabriela Bogaczyk

gab/ mark/