Mi Smart Band 6 NFC – płatnicza opaska na każdą kieszeń [Recenzja Bankier.pl]

„Zapomniałem portfela” to już przeszłość, którą zastąpiła znaczniej bardziej złowroga konstatacja „nie mam przy sobie telefonu", ale nawet w takiej sytuacji można jednak zapłacić szybko i wygodnie. Opaska Mi Smart Band 6 NFC spodoba się zapominalskim. I dbającym o kondycję.

Płatnicze „ubieralne” gadżety przeszły długą drogę. Pierwszym zwiastunem miniaturyzacji kart płatniczych były naklejki zbliżeniowe, które można było przyczepić do dowolnego przedmiotu codziennego użytku i breloczki noszone zwykle razem z kluczami do mieszkania lub samochodu. Później pojawiły się różne akcesoria, począwszy od obrączek, a na elementach garderoby skończywszy. Ich wspólną wadą była konieczność podawania numeru PIN przy większych zakupach i nierzadko skomplikowany proces aktywacji funkcji płatniczych.

W kolejnych latach popularność zyskały inteligentne zegarki i opaski, do których producenci dodawali funkcje mobilnego portfela. Pojawiły się zabezpieczenia, które sprawiły, że noszony sprzęt poziomem bezpieczeństwa nie odbiegał do mobilnych płatności zbliżeniowych, a zarządzanie „kartami” uległo uproszczeniu. Nadeszła era „Pay-ów” – od firmy Apple, Garmin czy Fitbit. Urządzenia wyposażone w takie możliwości były jednak zawsze dość kosztowne.

Mi Smart Band 6 NFC jest pierwszym modelem opaski chińskiego producenta z opcją Xiaomi Pay na pokładzie. Jak przystało na Xiaomi sprzęt jest niedrogi – można nabyć go już za mniej niż 200 zł. Ale to nie jedyna przyczyna, dla której urządzenie warte jest uwagi.

Czarna pastylka, czyli minimalizm w każdym calu

Produkt sprzedawany jest w niewielkim pudełku, w którym znajdziemy samo urządzenie, pasek, kabel do ładowania i instrukcję obsługi. Ładowanie odbywa się poprzez styki znajdujące się na spodniej stronie sprzętu, do których podłącza się (z magnetycznym wsparciem) końcówkę przewodu zasilanego z dowolnego gniazda USB. Akumulator o pojemności 125 mAh wystarcza z powodzeniem na 10-12 dni niezbyt intensywnej pracy. Energooszczędność w „mało sportowym” scenariuszu wykorzystania urządzenia to jedna z najważniejszych zalet Mi Smart Band 6 NFC.

Urządzenie nie ma żadnych fizycznych przycisków – obsługuje się je wyłącznie poprzez dotykowy ekran. Jest on doskonałej jakości. Żywe barwy zapewnia technologia AMOLED, a maksymalna jasność jest wystarczająca, by odczytać informacje nawet w jasnym otoczeniu np. w słoneczny dzień. Hartowane szkło na froncie jest w stanie wytrzymać nawet poważniejsze uderzenia, ale warto uważać na obrzeża, które w starciu z twardszym materiałem mogą się poddać. Nie jest to zdecydowanie sprzęt dla np. grotołazów.

Czułość ekranu jest jednocześnie zaletą i wadą urządzenia. Z jednej strony szybka reakcja na nawet delikatny dotyk powoduje, że obsługa opaski jest przyjemna i szybka, przypominająca nieco kontakt ze smartfonem ze średniej półki. Sprzęt potrafi się jednak „obudzić” także przy dotknięciu np. rękawa kurtki lub bluzy i uruchomić jakąś funkcję. Również woda na powierzchni ekranu powoduje, że opaska zaczyna niekiedy żyć własnym życiem.

Sama „pestka” ma 47,4 mm wysokości, 18,6 mm szerokości oraz 12,7 mm grubości. Można ją umieścić w elastycznej opasce dostarczanej w zestawie lub skorzystać z innych pasków dostępnych na rynku np. dla urządzeń Mi Band 6 bez funkcji NFC. Urządzenie jest wodoszczelne i wytrzymuje, zgodnie z deklaracjami producenta, zanurzenie do 50 metrów.

Wewnątrz gadżetu umieszczono akcelerometr, żyroskop, moduł Bluetooth 5 odpowiedzialny za komunikację z telefonem oraz układ Near Field Communication (NFC) używany w płatnościach zbliżeniowych.

Opaska waży nieco ponad 12 gramów i nie obciąża odczuwalnie nadgarstka. Łatwo jest zapomnieć, że nosimy coś na ręce, co w tym przypadku należy uznać za zaletę.

Najważniejsze funkcje opaski

Lista funkcji Mi Smart Band 6 NFC jest długa, chociaż ustępuje możliwościom inteligentnych zegarków, które mają nieco inne zadania. Większość opcji, poza możliwością płatności, koncentruje się na śledzeniu aktywności użytkownika i wspieraniu go w osiągnięciu szeroko pojętego „fizycznego dobrostanu”.

Urządzenie oferuje m.in.:

krokomierz (z wyznaczaniem celów aktywności i opcjonalnym powiadomieniu o osiągnięciu zamierzonego efektu),

licznik kalorii bazujący na zmierzonej aktywności fizycznej,

monitorowanie i odnotowywanie treningów (dla kilkudziesięciu typów sportów, z których można wybrać w aplikacji kilka dostępnych przez samą opaskę),

śledzenie tętna,

pomiar saturacji,

monitorowanie snu (z szacunkowym określeniem udziału różnych faz spoczynku),

pomiar poziomu stresu,

punktową ocenę aktywności fizycznej (tzw. PAI),

ostrzeżenia o zbyt długim okresie nieaktywności przydatne np. dla pracujących przy komputerze.

Podstawowe statystyki tych aktywności można przejrzeć na opasce, a bardziej szczegółowe (w tym np. ślady przebytych tras w trybie treningowym) – w aplikacji na smartfonie.

Oprócz funkcji sportowych opaska ma także wiele innych, czasem głębiej ukrytych w opcjach możliwości. Znajdziemy wśród nich m.in. zegar (także dla innych stref czasowych), wyświetlane aktualnej i prognozowanej pogody, minutnik, stoper, sterowanie odtwarzaczem muzyki na smartfonie, podgląd powiadomień z aplikacji, informowanie o przychodzących połączeniach (z opcją odrzucenia i odpowiedzi predefiniowanym SMS-em), a nawet latarkę.

Na uznanie zasługują opcje personalizacji urządzenia. „Tarcze” opaski można zmieniać, dopasowywać ich układ lub pobierać dodatkowe z sieci. Dopasować można także m.in. zachowanie urządzenia w określonych godzinach (tryb nie przeszkadzać, tryb cichy), sposób wybudzenia ekranu (z bardzo przeciętnie działającym niestety wykrywaniem ruchów nadgarstkiem), jasność, wykrywanie aktywności fizycznej, dodatkowe zabezpieczenie PIN-em.

Lista funkcji urządzenia może się poszerzać w przyszłości dzięki aktualizacji oprogramowania i nowym opcjom w aplikacji. W marcu 2022 r. pojawiła się m.in. opcja zsynchronizowania alarmów na telefonie z opaską, być może przydatna dla szczególnie twardo śpiących. Zmiany zapowiadają także niektóre funkcje dostępne w wersji „eksperymentalnej” – np. sterowanie aparatem fotograficznym w telefonie.

Aplikacje na smartfona – towarzysz opaski

Firma Xiaomi nieco uporządkowała androidowe aplikacje, które odpowiadają za obsługę opaski. Początkowo w sklepie Google Play można było znaleźć dwa podobne produkty – Mi Fit oraz Mi Wear. Oba pozwalały zarządzać urządzeniem Mi Band 6 NFC. W marcu 2022 r. ich miejsce zajęły dwie inne – Mi Fitness (dla nowszych urządzeń, łącząca obsługę gadżetów oraz możliwości wcześniejszego Mi Health) oraz Zepp Life (dla starszych generacji sprzętu).

Zaletą oprogramowania jest estetyczny interfejs z dostępem do rozbudowanych statystyk aktywności użytkownika. Aplikacja jest konieczna m.in. do włączenia niektórych ustawień opaski, w tym odpowiedzialnych za płatności, a także synchronizacji danych o treningach, pogodzie, alarmach.

Niestety przy okazji „porządków” pojawiły się także błędy. Aplikacja Mi Fitness potrafi resetować niektóre ustawienia, np. wyłączając przekazywanie powiadomień do opaski. Zdarzają się również sporadyczne kłopoty z synchronizacją. Można mieć nadzieję, że w kolejnych aktualizacjach usterki zostaną wyeliminowane.

Użytkownicy telefonów z systemem iOS mogą korzystać z aplikacji Xiaomi Wear Lite, które oferuje zbliżone funkcje.

Mi Smart Band 6 NFC zamiast karty płatniczej w praktyce

Głównym wyróżnikiem najnowszej wersji opaski Xiaomi jest funkcja płatności zbliżeniowych. Schemat nazwany Xiaomi Pay bazuje, podobnie jak jego odpowiedniki u innych producentów sprzętu, na mechanizmie tokenizacji karty płatniczej. Polega on w uproszczeniu na stworzeniu tokenu, tj. wirtualnego numeru karty (odmiennego niż numer plastiku wprowadzanego do mobilnego portfela). Dzięki tokenizacji karty, opaską Mi Smart Band 6 NFC można dokonywać transakcji, wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe.

W aplikacji towarzyszącej opasce należy najpierw ustawić kod zabezpieczający, a następnie wybrać opcję Xiaomi Pay i wprowadzić numer karty płatniczej, imię i nazwisko posiadacza oraz datę ważności plastiku i trzycyfrowy kod CVC2 z rewersu karty. Po tym kroku należy uzbroić się w cierpliwość – tokenizacja karty na urządzeniu trwać może kilka minut. Kolejnym etapem jest potwierdzenie operacji za pomocą jednorazowego kodu przesłanego SMS z banku.

Z Xiaomi Pay mogą skorzystać klienci Banku Pocztowego, który jako pierwszy Bank w Polsce wdrożył to rozwiązanie. Posiadacze rachunków Konto w Porządku Start, Konto w Porządku lub Konto w Porządku Plus, mający aktywną kartę debetową Mastercard, mogą dzięki temu płacić zbliżeniowo wszędzie tam, gdzie akceptowane są tego typu płatności. Użytkownicy kart kredytowych również mają możliwość dodania plastiku do Xiaomi Pay i korzystania z 55-dniowego okresu bezodsetkowego podczas zakupów.

Do Xiaomi Pay dodać można wyłącznie karty ze znakiem Mastercard. Obecnie taką opcję oferują Bank Pocztowy, BNP Paribas, SGB oraz mBank.

Używanie karty płatniczej dodanej do opaski wygląda nieco inaczej niż w przypadku zbliżeniowych transakcji telefonem. Po pierwsze, konieczne jest przejście na urządzeniu do ekranu „karty” (można ustawić go jako jeden z ekranów głównych, by był zawsze pod ręką). Pozostaje kliknąć na ikonce strzałki i zbliżyć opaskę do czytnika zbliżeniowego. Urządzenie jest gotowe do płacenia przez 60 sekund, a więc przygotować do transakcji można się np. w kolejce do kasy.

Niestety taka procedura, chociaż zapewnia bezpieczeństwo, oznacza, że trzeba mieć chociażby przez chwilę wolne obie ręce, podczas gdy wyciągnięcie telefonu z kieszeni i jego odblokowanie angażuje zwykle tylko jedną kończynę. Płatność nie ogranicza się zatem tylko do „machnięcia ręką”. Dodatkowo może pojawić się konieczność odblokowania opaski – jeśli wcześniej zdjęliśmy z ręki urządzenie lub nie wpisaliśmy kodu odblokowującego przez ostatnie 24 godziny, konieczne będzie wpisanie 6-cyfrowego PIN-u na ekranie dotykowym Mi Band. Co ważne, nie trzeba mieć ze sobą smartfona – transakcji można dokonać zatem również, jeśli wyszliśmy np. pobiegać bez portfela i telefonu.

Chociaż aplikacja Xiaomi podczas dodawania karty informuje, że podczas płatności może być konieczne podanie PIN-u „oryginalnego” plastiku w terminalu, to podczas naszych testów nie było takiej konieczności również przy większych zakupach. Urządzenie nie miało także nigdy problemu z połączeniem się z terminalem, komunikacja zbliżeniowa działa znakomicie.

Usunięcie karty płatniczej również odbywa się z poziomu aplikacji i nie oznacza ono oczywiście dezaktywowania karty noszonej przez nas w fizycznym portfelu.

Opaska w skrócie – plusy i minusy

Do najważniejszych zalet Mi Smart Band 6 NFC należy zaliczyć:

możliwość dokonywania płatności zbliżeniowych dzięki opcji Xiaomi Pay,

niską cenę,

niewielkie rozmiary i minimalistyczny, nie rzucający się w oczy projekt,

mnogość funkcji śledzenia aktywności fizycznej,

odpowiednie zabezpieczenie funkcji płatności zbliżeniowych (PIN urządzenia, wykrywanie nadgarstka, krótki czas aktywności modułu NFC),

dobry wyświetlacz,

długi czas pracy na baterii i wygodne ładowanie.

Za najważniejsze wady uznać można:

błędy w aplikacji Mi Fitness (problemy z synchronizacją, do naprawienia zapewne dzięki aktualizacjom),

sporadyczne problemy z niespodziewanym wybudzaniem się ekranu (w kontakcie z odzieżą, wodą), niedopracowane wybudzanie opaski ruchem nadgarstka,

niewielką liczbę banków obsługujących Xiaomi Pay.

Mi Smart Band 6 NFC jest obecnie najbardziej dostępnym cenowo urządzeniem spośród tzw. inteligentnych gadżetów zapewniających opcję płatności zbliżeniowych. Jeśli poszukujemy opaski fitness z opcją portfela cyfrowego, ale nie potrzebujemy pełnego zestawu funkcji istotnych dla bardzo poważnie traktujących sportową aktywność, to produkt Xiaomi będzie dobrym wyborem.

