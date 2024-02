Meta ze świetnymi wynikami i pierwszą dywidendą w historii. Akcje spółki idą na rekord

Po roku zaciskania pasa, zwolnieniu jednej piątej pracowników i przedstawieniu nadspodziewanie dobrych wyników, Meta ogłosiła, że wypłaci pierwszą w historii kwartalną dywidendę. Notowania spółki pomknęły w kierunku nowego rekordu wszechczasów.

fot. rafapress / / Shutterstock

Ogłoszenie wyników spółki Marka Zuckerberga nastąpiło po zakończeniu czwartkowej sesji i sprawiło, że akcje Mety zyskały ponad 15% w rozszerzonym handlu, wykonując skok do 454 dolarów. Poprzednim najwyższym wynikiem w historii jej notowań było 401 dolarów osiągnięte 29 stycznia. Kapitalizacja spółki wzrosła o 130 mld dolarów w ciągu zaledwie 15 minut.

Notowania Mety w handlu posesyjnym (MarketWatch)

Wygląda na to, że spółka-matka Facebooka i Instagrama ma za sobą najlepszy rok oraz początek roku w historii. W 2023 roku notowania Mety urosły o blisko 200%. W swoim dołku w październiku 2022 roku można było kupić je za mniej niż 100 dolarów.

Notowania Mety - ostatnie 3 lata (MarketWatch)

Wczorajsza eksplozja kursu spółki Zuckerberga to w dużej mierze efekt znakomitych wyników za czwarty kwartał 2023 roku. Wydatki korporacji zmniejszyły się w tym okresie o 8%, podczas gdy jej sprzedaż wzrosła o 25% rdr.

Zysk Mety wzrósł ponad trzykrotnie w stosunku do analogicznego okresu w 2022 roku, do 14 miliardów dolarów. Przełożyło się to na zysk na akcję na poziomie 5,33 dol. - znacznie powyżej prognozowanych 4,96 dol. (za platformą LSEG, wcześniej Refinitiv).

Przychody koncerny wzrosły o 25% rdr. do 40,1 mld dol., również pobijając oczekiwania na poziomie 39,18 mld dol. Spółka notowała w tym obszarze takie tempo wzrostu po raz ostatni w połowie 2021 roku.

Meta ogłosiła również spadek kosztów na poziomie 8% rdr. do 23,73 mld dol., w czym z pewnością pomogła jej zeszłoroczna redukcja etatów. Koncern zwolnił 22% pracowników i ich aktualna liczba liczba to 67 tys.

Marża operacyjna Meta Platforms prawie podwoiła się rok do roku i wyniosła 41%.

Dzienna liczba aktywnych użytkowników aplikacji spółki sięgnęła 2,11 mld, wobec oczekiwań w wysokości 2,08 mld. Miesięczna liczba aktywnych użytkowników również okazała się lepsza od prognoz, osiągając 3,07 mld osób wobec 3,06 mld oczekiwanych przez rynek.

Średni przychód na użytkownika ARPU wyniósł 13,12 dol., podczas gdy Wall Street spodziewało się szacował go na 12,81 dol.

Zarząd Meta Platforms spodziewa się, że w pierwszym kwartale 2024 roku przychody wyniosą między 34,5 mld USD a 37 mld USD. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie 33,8 mld USD. Koszty w 2024 roku mają znaleźć się w przedziale od 94 do 99 mld USD.

Pierwsza dywidenda od Facebooka i Instagrama

Drugim czynnikiem, który dodał wiatru w żagle notowaniom Meta Platforms, była zapowiedź pierwszej kwartalnej dywidendy spółki w wysokości 50 centów na akcję. Akcjonariusze spółki-matki Facebooka i Instagrama otrzymają ją 26 marca 2024 roku. Dzieje się tak po tym, jak środki pieniężne i ich ekwiwalent w rezerwach Mety wzrosły do 65,4 mld dol. na koniec 2023 r. z 40,7 mld dol. rok wcześniej. Spółka Marka Zuckerberga ogłosiła również skup akcji własnych o wartości 50 mld dol.

Chociaż metaverse, od którego wzięła się nowa nazwa Facebooka zszedł na dalszy plan, koncern wciąż na nim traci. W zeszłym roku jednostka spółki Reality Labs, która zajmuje się m.in. rozwojem VR osiągnęła sprzedaż na poziomie 1 mld dol. oraz stratę rzędu 4,65 miliarda dol.

Aktualnie spółka Zuckerberga ma zamiar koncentrować się na sztucznej inteligencji, szczególnie na budowie infrastruktury obliczeniowej.