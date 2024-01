Merlin Group ma problemy. Chce postępowania sanacyjnego

Zarząd Merlin Group złożył w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego - poinformowała spółka w komunikacie.

fot. Mateusz Szymański / / Shutterstock

"W załączniku do wniosku przedstawiono m. in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci spółce zdolność do wykonywania zobowiązań. We wstępnym planie restrukturyzacyjnym opisano analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej spółki. Wskazano też opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych, a także związanych z nimi kosztów wraz z harmonogramem ich wdrożenia oraz sposobem ich sfinansowania" - napisano w komunikacie, nie podając szczegółów planu.

Zarząd Merlin Group podał też, że w grudniu 2023 roku jeden z wierzycieli złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki. Powodem złożenia wniosku było istniejące wymagalne zadłużenie Spółki względem wierzyciela.

Merlin Group zajmuje się rozwijaniem projektów e-commerce w oparciu o zintegrowaną platformę komplementarnych zasobów takich jak magazyn, platforma informatyczna, kompetencje handlowo-marketingowe, biuro obsługi klienta oraz finanse i księgowość.

Działalność spółki obejmuje też budowę sklepów internetowych w kategoriach takich jak książki, gry i domowa rozrywka, towary dla dzieci, wyposażenie wnętrz oraz kosmetyki i perfumy. (PAP Biznes)

pr/