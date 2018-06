Merkel wyklucza umorzenie długu Włoch

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wykluczyła możliwość umorzenia długu Włoch, podkreślając, że zasada solidarności między państwami strefy euro nie powinna prowadzić do tworzenia "unii zadłużenia".

W wywiadzie, którego pełna wersja ukaże się w niedzielę na łamach "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung", Merkel zapowiedziała, że "z otwartością podejdzie do nowego rządu Włoch zamiast spekulować o jego zamiarach".

Jak przypomina "FAS", prawicowi i lewicowi populiści, z których składa się rządząca koalicja we Włoszech, wielokrotnie kwestionowali sens członkostwa Włoch w strefie euro. W ostatnim czasie w Rzymie podnoszony był pomysł umorzenia znacznego zadłużenia kraju.

Merkel wykluczyła takie rozwiązanie, choć jednocześnie zadeklarowała, że jest "gotowa rozmawiać z włoskim rządem o sposobach, by więcej młodych ludzi mogło znaleźć pracę".

"FAS" zauważa, że kanclerz będzie miała okazję poznać szefa zaprzysiężonego w piątek włoskiego rządu, Giuseppe Contego, już w przyszłym tygodniu na szczycie państw G7 w Kanadzie; szczyt odbędzie się w dniach 8-9 czerwca.

W wywiadzie Merkel odniosła się też do sporu w Unii Europejskiej o rozdzielanie uchodźców między państwa członkowskie. Pod koniec czerwca w tej sprawie obradować mają szefowie państw i rządów UE.

Merkel powiedziała, że nie jest pewna, czy do tego czasu uda się wypracować porozumienie. Podkreśliła, że nie jest za podjęciem decyzji w tej sprawie większością głosów. "Lepiej, żebyśmy jeszcze przez kilka tygodni próbowali znaleźć wspólne rozwiązanie, bo jest to dla UE ważny temat" - powiedziała. Opowiedziała się za "elastycznym systemem", w ramach którego każdy kraj będzie miał "własny, ale porównywalny do innych wkład" w realizację tego zadania. (PAP)

akl/ ap/